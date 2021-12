Rachel Vennya Tidak Dipenjara, Netizen: Money Talks

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Selebgram Rachel Vennya dicibir oleh netizen di media sosial. Pasalnya, ia tak perlu menjalani hukuman penjara empat bulan karena kasus kabur dari proses karantina pascakembali dari New York, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.Dalam sidang vonis pada Jumat, 10 Desember 2021, Rachel Vennya dihukum empat bulan penjara dan denda Rp50 juta. Namun, dengan mempertimbangkan berakhirnya masa percobaan selama delapan bulan, dan subsider satu bulan kurungan."Untuk hukuman empat bulan penjara tersebut boleh tidak dijalankan, namun dengan melihat delapan bulan percobaan," tutur Hakim Ketua Arif Budi Cahyono di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, pada Jumat, 10 Desember 2021.Keputusan ini membuat murka warganet (netizen) Twitter karena dinilai tak adil. Mereka menilai ada permainan uang dalam kasus ini. Asumsi itu pun ramai dibicarakan di media sosial."Rachel Vennya be like : Everyone silent, listen to my money talk (semua diam, dengarkan uangku)," ucap @AlfiMunfaridah."Rachel Vennya are safe from laws because she has money. Money talks. If you are rich, you are safe. Dammit, I wanna be rich too so you have many access to avoid laws," tutur @etherealmoira.Cuitan itu menyebutkan bahwa Rachel Vennya selamat dari hukum karena ia punya uang. Uang berbicara. Ia berharap menjadi kaya sehingga bisa memiliki banyak akses untuk menghindari hukum.Baca: Rachel Vennya Akui Kabur Karantina Bukan karena Rindu Anak "rachel vennya is the real definition of “money talks” hehe. (Rachel Vennya adalah definisi asli dari 'uang berbicara')," kata @hannaverdiana."rachel vennya nyogok hakim: i came here to DROP some MONEY (aku datang ke sini untuk memberikan uang)," tukas @heavenly_markly yang menirukan lagu Lisa Blackpink berjudul Money.