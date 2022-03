Enggak Baper, Ini yang Dilakukan Chris Rock Usai Ditampar Will Smith

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kejadian tak mengenakkan dialami komedian Chris Rock pada Piala Oscar 2022 . Ia ditampar Will Smith di atas panggung dalam acara itu.Kejadian berawal ketika Chris Rock berada di atas panggung untuk membacakan pemenang penghargaan. Namun, sebelum itu, ia membuat lelucon tentang istri Will Smith, Jada Pinket.Lelucon Chris Rock ternyata membuat Will Smith geram. Ia tidak suka dengan lelucon Chris Rock tentang Jada yang tampil botak dalam acara tersebut. Hingga akhirnya, Will Smith naik ke panggung dan menampar sang komedian.Chris Rock mencoba tenang tanpa membuat keributan lebih besar. Dia kemudian membacakan pemenang penghargaan sebelum meninggalkan panggung.Chris Rock tampaknya tak ingin mengambil hati terhadap insiden tersebut. Buktinya, ia menolak untuk membuat laporan ke polisi mengenai kekerasan yang dilakukan Will Smith terhadap dirinya.Sejak meninggalkan acara, Chris Rock justru tetap bersenang-senang. Menurut laporan pagesix.com, Chris menghadiri pesta yang digelar manajer Madonna, Guy Oseary.Baca: Akhirnya, Will Smith Minta Maaf kepada Chris Rock Chris pun sangat menikmati acara tersebut dan tidak mengambil hati aksi Will Smith. Hal itu setidaknya diungkapkan rekan-rekan Chris yang hadir dalam pesta."Ia membicarakan insidennya dengan Will Smith. Ia hanya mengatakan kejadian itu gila. Tetapi, tidak mengganggu pikirannya sama sekali," kata salah satu rekan Chris.Sementara itu, Will Smith terus menjadi sorotan usai menampar Chris Rock. Ia pun banjir kritik dan juga dukungan.Ada yang menilai aksinya keterlaluan karena menampar Chris Rock di depan publik. Seharusnya, ia bisa membicarakan keberatannya terhadap Chris usai acara.Di satu sisi, netizen juga mendukung aksi Smith. Banyak yang beranggapan bahwa Chris Rock yang salah karena telah menghina istri Will Smith, Jada Pinkett Smith dan suaminya tersebut layak dipuji karena telah membela istrinya.Namun, Will Smith sadar aksinya terhadap Chris Rock keterlaluan. Ia pun melontarkan permintaan maaf lewat akun Instagram miliknya."Kekerasan dalam segala bentuk adalah racun dan penghancur. Perilaku saya di Academy Awards kemarin malam tidak dapat diterima dan tidak bisa dibenarkan. Lelucon tentang diri saya adalah bagian dari pekerjaan, tapi lelucon tentang kesehatan medis Jada itu terlalu berat untuk saya tanggung dan saya bereaksi secara emosional," tulis keterangan dari bintang I Am Legend itu.