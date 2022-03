Akhirnya, Will Smith Minta Maaf kepada Chris Rock

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Peristiwa yang menghebohkan saat ajang penghargaan piala Oscar 2022, yaitu tamparan sang pemenang kategori aktor utama pria terbaik, Will Smith kepada komedian Chris Rock menjadi perbincangan hangat di media sosial.Karena lelucon tentang penampilan istrinya, Will Smith naik ke atas panggung dan menampar Chris Rock. Netizen di media sosial ramai berdebat apakah kejadian ini hanyalah rekayasa atau sungguh-sungguh. Banyak yang beranggapan bahwa Chris Rock yang salah karena telah menghina istri Will Smith, Jada Pinkett Smith dan suaminya tersebut layak dipuji karena telah membela istrinya.Namun, banyak juga yang menyalahkan Will Smith karena kekerasan yang dia lakukan kepada miliaran orang di acara TV. Netizen mengkritik Smith yang awalnya menertawakan lelucon Rock, seharusnya Smith tidak melakukan kekerasan, lebih baik berbicara di belakang panggung dengan Rock.Smith, 53, sehari setelah acara mengunggah permintaan maafnya kepada Chris Rock di media sosial. Aktor tersebut menyesali perilaku yang dia lakukan dan mengecam kekerasan."Kekerasan dalam segala bentuk adalah racun dan penghancur. Perilaku saya di Academy Awards kemarin malam tidak dapat diterima dan tidak bisa dibenarkan. Lelucon tentang diri saya adalah bagian dari pekerjaan, tapi lelucon tentang kesehatan medis Jada itu terlalu berat untuk saya tanggung dan saya bereaksi secara emosional." tulis keterangan dari bintang I Am Legend itu.Dalam pidatonya saat memenangkan Oscar, Smith sempat meminta maaf, namun hanya kepada pihak Academy dan rekan-rekannya, tidak kepada Rock."Saya ingin meminta maaf secara publik kepada anda, Chris. Saya melewati garis dan saya salah. Saya malu dan aksi saya bukanlah contoh yang saya inginkan. Tidak ada tempat di dunia penuh cinta dan kasih sayang untuk kekerasan." lanjutnya.King Richard, film yang membuat Smith menang Oscar menceritakan tentang Richard Williams, ayah dari dua petenis legendaris Seren dan Venus Williams yang diperlihatkan sebagai sosok yang keras dan penyayang. Smith menganggap aksinya telah menodai keluarga Williams dan film itu."Saya juga ingin minta maaf kepada Academy, para produser acara, semua pengunjung dan semua orang di dunia. Saya ingin minta maaf kepada keluarga Williams dan keluarga film King Richard. Saya menyesali secara dalam bahwa perilaku saya telah menodai perjalanan kita yang luar biasa." tutup Smith.Viralnya aksi Will Smith itu membuat seluruh penonton acara Oscar syok dan foto tamparannya kepada Chris Rock dijadikan meme atau guyonan oleh netizen-netizen.