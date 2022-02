Status Pendidikannya Disorot, Wirda Mansur Akhirnya Buka Suara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Beberapa hari terakhir status pendidikan Wirda Mansur menjadi sorotan. Pemicunya, anak Yusuf Mansur itu dituding berbohong soal kuliahnya di Universitas Oxford dan Universitas Buckingham.Sebelumnya, beredar data latar belakang pendidikan Wirda Mansur yang berbeda-beda. Mulai Universitas Oxford sampai Institut Daarul Qur'an Jakarta. Hal tersebut memicu tuduhan bahwa sosok yang baru saja meluncurkan token kripto I-COIN itu berbohong.Usai viral, Wirda akhirnya buka suara. Ia langsung mengklarifikasi tuduhan tersebut melalui Instagram Story di akun terverifikasi miliknya @wirda_mansur."Halo semuanya, jadi di sini gue mau meluruskan yang lagi viral belakangan ini. Gue juga nggak ngerti kok bisa gitu aja viral. Its okay, I'm very open to you, jadi gue mau meluruskan semuanya," ucap Wirda Mansur, seperti dilihat Medcom.id, Kamis, 24 Februari 2022.Wirda mengatakan bahwa kabar dirinya kuliah di tiga universitas itu tidak benar. Fakta sebenarnya ia berkuliah di empat kampus.“Jadi gini ya banyak yang bilang, katanya gue kuliah di tiga kampus. Iya itu bohong, tapi sebenarnya bukan tiga tapi empat say,” ungkapnya.Lebih lanjut ia mengatakan benar dirinya kuliah di Universitas Oxford mengambil jurusan International Baccalaureate pada 2017, tetapi tidak sampai selesai. Ia pun kembali ke Indonesia."Habis itu gue reapply lagi ke Raffless University, so tahun 2017 gue sempat S1, gue tuh enggak lama di sana cuma tiga semester habis itu out," tuturnya.Wirda sempat gap-year pada 2018, lalu kembali mendaftar di kampus lain, yakni Universitas Buckingham. Ia mengambil jurusan Business Enterprise."Tuh jadwalnya ya, gue ambil jurusan Business Enterprise,” ucap Wirda sambil menujukkan jadwal perkuliahan.Perempuan kelahiran 29 November 2001 ini mengambil double degree di Institut di Institut Daarul Qur'an Jakarta. Jadi saat ini Wirda kuliah di dua kampus.“Ambil double degree di Institut Daarul Qur'an Jakarta Jurusan Ilmu Hadis. Ambil dua di UK dan di sini. Yang lebih penting ya doain gue aja lah."