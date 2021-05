Felicya Angelista Raih Cum Laude, Caesar Hito Ungkap Rasa Syukur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris Felicya Angelista telah diwisuda sebagai Sarjana Ekonomi dari Institut Bisnis Nusantara dengan predikat Cum Laude. Suaminya, Caesar Hito ini juga, ungkap rasa syukur dengan pencapaian istrinya.Felicya mengumumkan kabar bahagia tersebut melalui akun Instagramnya. Ia menceritakan bahwa ketika dahulu dirinya ditanyakan tentang kapan menikah, ia selalu menjawab akan melangsungkan pernikahan usai lulus kuliah."Akhirnya Tuhan jawab. Selesai sidang, sudah dinyatakan lulus S.E. baru akhirnya nikah. Nah sekarang wisuda enggak nyangka wisudanya enggak sendirian tapi berduaan sama my sweet little angel," tutur Felicya di Instagramnya."Aku yang cuma ngarep lulus eh Tuhan Yesus kasih predikat Cum Laude. Ini semua karena Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus," tambahnya.Caesar Hito pun turut bahagia dengan keberhasilan istrinya. Ia bangga dengan perjuangan yang telah dilalui Felicya Angelista selama ini."Felicya Angelista, my super wife wisuda. Hasil susah payah kuliah sambil kerja akhirnya terbayar lunas plus bonus lulus cum laude," ungkap Caesar Hito."Bangga banget suamimu ini, Joo. Si dedek masih di perut sudah nebeng gelar deh tuh," tulisnya.Felicya Angelista juga tak lupa berterima kasih untuk kesabaran dan sikap siaga yang dilakukan Caesar Hito dalam menghadapi dirinya yang hamil dan pecicilan. "I love you so much Caesar Hito," kata Felicya.Kisah asmara Felicya Angelista dan Caesar Hito tidak singkat. Mereka berpacaran selama delapan tahun. Felicya sendiri dinyatakan lulus kuliah pada bulan September 2020. Pada 9 Januari 2021, ia Caesar Hito resmi menikah.(ELG)