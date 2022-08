Pakai Dress Wanita, Bio One Jadi Sorotan Warganet: Jangan Aneh-aneh Deh!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Bio One baru-baru ini membuat heboh warganet dengan unggahan terbaru di Instagramnya. Aktor tampan tersebut berpenampilan nyentrik dengan tampil menggunakan dress yang biasanya digunakan wanita.Bio One berhasil mengejutkan warganet dengan unggahan terbaru di Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Bio One terlihat menggunakan pakaian wanita berupa dress panjang berwarna putih dengan bermotifkan tulisan. Bio One bahkan melengkapi penampilannya dengan aksesoris seperti tas totebag hitam, kalung, gelang, serta kacamata hitam.Dalam keterangan unggahan tersebut pria tampan kelahiran 1998 itu mengatakan bahwa dirinya senang dengan penampilannya tersebut."I just really love my look today," tulis Bio One, dalam keterangan unggahannya, Kamis, 25 Agustus 2022.Penampilan Bio One yang mengenakan dress wanita itu menuai banyak komentar dari warganet yang berisikan pro kontra. Ada yang mengkritiknya karena berpernampilan yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, hingga ada yang memuji penampilannya bahkan menyandingkannya dengan Harry Styles, musisi asal Inggris."Bang, please jadi laki aja udah. Jangan aneh-aneh deh," tulis salah seorang warganet."Ya ampun, love so cute," ungkap warganet lainnya."You look same as Harry Styles," tulis lainnya.