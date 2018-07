Harry Styles akan Donasikan Rp17 Miliar Pendapatannya dari Tur Musik

: Penyanyi Harry Styles mengumpulkan USD1,2 juta atau sekitar Rp17 miliar dari hasil konser tur di Eropa, Amerika, Asia dan Australia. Nominal tersebut tidak hanya diperoleh dari hasil penjualan tiket konser yang digelar di 89 panggung tetapi dari penjualan merchandise yang dijajakan di lapak khusus dengan tagline Treat People With Kindness.NME melaporkan, donasi akan diberikan di lebih dari 62 negara berbeda di dunia untuk berbagai kegiatan amal. Sebelumnya, Harry selama gelaran tur konser berlangsung telah memberikan donasi ke sejumlah kegiatan amal lokal.Selama tur konser berlangsung, penggunaan botol plastik sekali pakai juga dihindari oleh kru serta penggemar selama konser berlangsung. Pihak konservasi mencatat ada 13 ribu botol plastik sekali pakai yang tidak digunakan.Saat konser Harry berlangsung di Amerika, dia menghiasi gitar yang dipakai dengan stiker End Gun Violence. Gambar itu diunggah ke Instagram dengan keterangan tertulis "Dallas, Live on Tour". Selama konser berlangsung, Harry berkolaborasi dengan penyanyi pop Kacey Musgraves saat meng-cover lagu-lagu Shania Twain.Tur konser Harry Styles berakhir di The Forum, Los Angeles pada 13 dan 14 Juli 2018. Styles menutup tur konser dengan menuliskan sebuah cuitan di Twitter."Terima kasih untuk grup band, para kru serta semua pihak yang membuat tur ini berjalan lancar. Perlakukan orang dengan kebaikan. Sampai jumpa," tulis Harry.(DEV)