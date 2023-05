Kevin Aprilio Ungkap Penyebab Widi Vierratale Terseret Kasus Perselingkuhan Virgoun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Nama Widi Vierratale sempat terseret kisruh rumah tangga antara Virgoun dan istrinya, Inara Rusli. Meski Widi belum pernah menanggapi persoalan itu, fakta baru diungkap Kevin Aprilio yang merupakan personel Vierratale.Terseretnya nama Widi berawal ketika disebut oleh Tenri Ajeng Anisa, wanita yang dituduh Inara sebagai selingkuhan Virgoun. Tenri membantah foto dirinya sebagai wanita yang berada dalam mobil bersama Virgoun.Foto wanita yang diunggah oleh Inara itu disebut Tenri adalah Widi Vierratale. Ucapan Tenri Anisa itu dibenarkan Kevin yang membenarkan perempuan di mobil tersebut memang Widi."Memang dia (Widi). Karena ramai, ya mau enggak mau saya jadi mengikuti pemberitaannya. Itu kan kalau enggak salah istrinya Virgoun, Mbak Inara post story foto Virgoun belakangnya tuh foto cewek, itu emang Widi," kata Kevin Aprilio di Jakarta.Menurut Kevin, ketika foto itu diambil Vierratale sedang berada dalam satu acara dengan Last Child, band dari Virgoun. Kebetulan, Widi disebut Kevin sedang menjalin hubungan dengan gitaris band Last Child. Sehingga Widi juga berteman dengan Virgoun."Itu kemarin aja saya baru aja manggung sama Last Child di Parepare, emang si gitarisnya Last Child itu, cowoknya si Widi ini, main buat Last Child juga. Makanya, relate-nya di situ sebenarnya, satu circle, satu tongkronganlah kasarnya," jelasnya.Kevin pun menjamin Widi tidak ada hubungan spesial apa-sapa dengan Virgoun. Widi dan Virgoun tertangkap kamera sedang berada di mobil merupakan hal kebetulan."Jadi, bukan Widi itu sama Virgoun, bukan. Itu 1000 persenlah saya jamin kalau itu. Saya juga sering ketemu Virgoun jadinya. Karena pacarnya Widi sama Last Child itu," tegasnya."Ibaratnya Ical ini, gitarisnya Last Child itu, dia juga sama Virgoun sahabat banget. Makanya, wajar kalau ada Widi semobil juga. Itu pasti ada Ical di situ," lanjutnya.Widi sendiri belum pernah menanggapi masalah tersebut. Namun, sebagai orang yang puluhan tahun mengenal, Kevin yakin Widi tidak ambil pusing namanya ikut terseret dalam masalah rumah tangga orang lain."Widi itu orang paling enggak mau pusing, orang yang cuek. Ya Alhamdulillah-nya dia enggak kepikiran, emang dia gak ngapa-ngapain juga sama Virgoun, emang teman," tutupnya.