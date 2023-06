Mongol Stres Ungkap Resep Bisa Tahan Lama di Stand Up Comedy

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mengawali karier di acara 'Stand Up Comedy Show' Metro TV pada 2011 silam, Mongol Stres menjadi salah satu komika yang masih aktif ber-stand up comedy hingga kini.Uniknya, Mongol merupakan tipe komika yang tidak pernah menulis materi. Di atas panggung, semua materinya mengalir begitu saja dari mulutnya.Mongol sendiri mengakui kalau stand up comedy masih jadi sumber penghasilan utamanya hingga kini. Ia masih sering dipanggil untuk berkomedi tunggal di acara-acara korporat, tampil di depan Presiden Joko Widodo, bahkan beberapa kali tampil di kedutaan besar RI di luar negeri.Komika yang lahir dengan nama Rony Imannuel itu membocorkan beberapa resep bagaimana dirinya bisa eksis di stand up comedy selama lebih dari satu dekade, salah satunya yaitu dengan selalu menjadikan dirinya sendiri sebagai bahan materi."Gua enggak pernah bawa orang lain buat dijadiin materi. Gua bawa diri gua, gua bawa materi tentang emak gua, itu materi udah dari tahun 2015, sampe hari ini enggak pernah enggak pecah," kata Mongol Stres kepada Medcom, baru-baru ini.Mongol juga mengingatkan pentingnya untuk menghindari polemik dalam ber-stand up comedy. Sebisa mungkin, hindari materi-materi yang berpotensi berujung polemik, seperti isu SARA misalnya."Kalo stand up yang penting satu, menghindari polemik. Kalo acara komunitas dihantam aja, tapi kalo acara corporate, kita harus inget aturannya, enggak boleh rasis, enggak boleh SARA," kata Mongol."Kalo lu mau bawa materi agama, jangan agama orang, bawa agama lu. Kalo gua mau bawa materi daerah, jangan bawa Batak, bawa Manado, gitu aja," ucap Mongol. "Karena itu, bawa materi yang tidak dari hasil menduga, tapi dari kisah nyata sendiri. Jadi sampe hari ini materi gua begitu."Mongol juga mengungkapkan alasan mengapa dirinya bisa sering diundang untuk tampil di acara-acara korporat, yaitu dengan membawakan materi yang berkemungkinan besar bisa membuat penonton dari kalangan ibu-ibu tertawa."Kalo kita bikin ibunya yang ketawa, enggak mungkin enggak diundang lagi. Itu strategi Mongol. Jadi enggak usah ngomongin siapa-siapa, jangan."