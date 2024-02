Anak Tamara Tyasmara Meninggal, Dibanjiri Ucapan Belasungkawa

Advertisement

Suasana duka kini tengah menyelimuti artis Tamara Tyasmara usai kepergian anak semata wayangnya, Dante pada Sabtu, 27 Januari 2024. Kabar duka ini disampaikan langsung oleh Tamara melalui akun Instagram pribadinya.“Raden Andante Khalif Pramudityo bin Raden Angger Dimas Riyanto meninggal dunia pukul 18.00 WIB di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi dalam usia 6 tahun. Lahir: 26 Desember 2017 Wafat: 27 Januari 2024” tulis Tamara Tyasmara.Jenazah Dante dikebumikan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada Minggu, 28 Januari 2024. Wanita berusia 29 tahun itu menggelar pengajian di tempat tinggalnya.Dalam postingannya, terlihat Tamara memposting sesuatu yang berupa selimut. Menurut kabar, selimut dengan warna abu-abu tersebut ialah kepunyaan sang anak tercinta, Dante."I will fight for you Kakak," tulisnya.Model kelahiran 1995 itu meminta maaf dan sangat berterima kasih atas segala doa yang diberikan kepada almarhum Dante.“Terima kasih semua perhatian serta doa untuk Dante. Maaf tidak bisa membalas satu-satu. Semuanya doain Dante ya” jelas Tasya.“Dante sayang sudah ada di surga ya nak,” sambungnya.Di tengah postingannya itu, Tasya tak henti-hentinya mendapat dukungan dan doa untuk sang putra tercinta, Dante.“Inalillahiwainnailaihirajiun, turut berduka. Semoga diberi kekuatan ya Ara sayang” tulis @tya_ariestya.“Turut berduka cita ya Ara” kata @citraciki.