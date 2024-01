Hasil Autopsi Paul Walker, Kilas Balik Kematian Bintang Fast and Furious

Paul Walker Alami Kecelakaan Tunggal hingga Tewas



Advertisement

Kondisi Paul Walker Setelah Kecelakaan

Hasil Autopsi Paul Walker

Perjalanan Karier Paul Walker

(ELG)

Mendiang aktor Paul Walker dinyatakan meninggal dunia pada 30 November 2013. Ia mengalami kecelakaan tunggal hingga tewas di tempat.Paul Walker merupakan aktor asal Amerika Serikat yang terkenal setelah mendapatkan peran dalam film Varsity Blues (1999). Namun namanya semakin bersinar setelah membintangi serial-serial film The Fast and the Furious (2001-2015). Kepergiannya itu membuat industri perfilman dunia pun berduka.Pada 2013 silam, terjadi sebuah peristiwa yang memukul hati para sineas film. Aktor Paul Walker mengalami kecelakaan tunggal yang merenggut nyawanya pada 30 November 2013. Saat itu, ia masih berusia 40 tahun.Jadi, Paul Walker sedang berkendara dengan mobil Porsche Carrera GT yang berkecepatan 160,9 KM per jam. Nahasnya, mobil yang ditumpangi oleh aktor tersebut menabrak sebuah pohon dan terbakar.Saat itu, Paul Walker tidak sendirian. Ia bersama dengan penasihat keuangannya, Roger Rhodas, yang juga berakhir meninggal dunia. Mobil itu melaju dengan kencang yang membuatnya berputar 180 derajat dan terbakar di tempat. Kecelakaan maut itu terjadi di Santa Clarita, Los Angeles.Melansir dari berbagai sumber, sisi pengemudi dari mobil yang ditumpangi Paul Walker itu menabrak pohon dan tiang lampu. Sementara bagian penumpangnya hanya menabrak pohon saja. Diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi setelah Paul Walker dan Roger Rhodas menghadiri acara amal Walker Reach Out Worldwide untuk korban Topan Haiyan.Pihak kepolisian yang melakukan investigasi saat itu menemukan bahwa kedua penumpang menggunakan sabuk pengaman. Mobil yang ditumpangi pun tidak mengalami kerusakan mekanis. Meski bukan karena kerusakan mesin, polisi menyatakan bahwa Paul Walker dan Roger Rhodas tidak dalam pengaruh obat-obatan atau alkohol saat berkendara.Kecelakaan maut itu menjadi sebuah insiden tragis yang telah tercatat dalam sejarah perfilman dunia. Paul Walker menghembuskan napas terakhirnya karena efek trauma dan luka bakar yang dialaminya setelah kecelakaan. Selain itu, ada juga beberapa bagian tulang yang patah, seperti rahang, lengan, tulang rusuk, dan panggulnya.Pada 14 Desember 2013, Paul Walker dimakamkan dengan cara dikremasi. Kemudian abu sang aktor pun dimakamkan di Forest Lawn Memorial Park, Los Angeles, Amerika Serikat.Sebelum dimakamkan, jenazah Paul Walker dan Roger Rhodas pun mendapatkan tindakan otopsi yang dilakukan oleh dua dokter berbeda secara terpisah. Melansir dari Mirror.co.uk, hasil otopsi itu mengungkapkan bahwa Paul Walker semoat bernapas di tengah kebakaran yang terjadi akibat kecelakaan maut itu. Hal itu bisa dilihat dari temuan jelaga di tenggorokan bintang Fast and the Furious itu.Dalam catatan laporan autopsi pun disebutkan bahwa Paul Walker mengalami luka bakar yang sangat parah. Hal iti yang membuatnya hanya dapat diidentifikasi melalui catatan gigi dan organ-organnya yang hangus sehingga terlalu rusak untuk disumbangkan.Sementara itu, Roger Rhodas mengalamu keretakan pada tengkorak kepalanya dan bagian atasnya hilang. Alhasil, bagian itu membuat otaknya terbuka.Aktor Paul Walker memulai debut aktingnya dalam serial televisi Highway to Heaven sebagai Eric Travers pada 1985. Kemudian ia bermain dalam sebuah film bertajuk Monster in the Closet pada 1986 silam.Setelah itu, Paul Walker sempat bermain dalam berbagai proyek film hingga serial. Namun namanya mulai dikenal setelah membintangi film Varsity Blues sebagai Lance Harbor pada 1999 silam.Meski begitu, Paul Walker mendapatkan karakter yang melekat pada dirinya hingga tutup usia. Karakter itu adalah Brian O'Conner dalam serial film The Fast and the Furious.Perlu diketahui bahwa sebelum meninggal dunia, Paul Walker sedang menjalani proses produksi film Fast & Furious 7. Alhasil, film tersebut menjadi obat rindu kepada sang aktor setelah dua tahun meninggal dunia.Selain dari film itu, Paul Walker juga kerap membintangi beberapa film setelahnya. Mulai dari Eight Below (2006), She's All That (1999), hingga Takers (2010).