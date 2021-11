Merasa Dijebak, Nirina Zubir Walk Out dalam Wawancara di TV

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Nirina Zubir geram dengan TV One. IG story @nirinazubir_

Momen Nirina Zubir walk out dalam acara langsung di TV

Jakarta: Artis Nirina Zubir merasa dirinya dijebak saat diwawancara oleh salah satu TV swasta. Ia pun memilih walk out dari acara yang disiarkan secara langsung tersebut.Rasa kecewa dilontarkan Nirina Zubir melalui Instagram Story @nirinazubir_. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah meluangkan waktu untuk wawancara terkait masalah aset tanah dengan mantan asisten rumah tangga (ART) Riri Khasmita."Sumpah, kecewa banget sama TV One, maksudnya Na ga ngerti, sudah kasih waktu bantak untuk wawancara buat kasih pikiran dan pengalaman," tutur Nirina Zubir."TV One menjebak Nirina bersama seseorang yang mengaku kuasa hukum dari tersangka Riri Khasmita yang kita ketahui bukan dia," lanjut dia."Kalaupun lawyer baru, oh c'mon, banyak yang muncul, tapi masa sih dikasih panggung sama TV One," lanjut pemain film Paranoia tersebut.Ia mengaku kecewa berat dan meminta etika yang baik dari pihak TV One."I'm very disappointed (saya sangat kecewa), saya dan laywer minta surat permintamaafan dari TV One. Saya tunggu," kata Nirina Zubir.Akun Instagram @playitsafebaby membagikan adegan Nirina Zubir keluar dari acara yang ditampilkan pada Kamis, 18 November 2021 malam. Nirina menyatakan bahwa ia tak diberitahu ada pihak kuasa hukum dari Riri Khasmita."Jadi gini ya, saya kecewa sekali sama TV One karena kasih waktu saya buat klarifikasi tapi untuk bicara dengan BPN (Badan Pertanahan Negara), tidak diberi tahu ada laywer yang baru datang kemudian ambil waktu saya, dan menjelaskan asal-asalan," ucap Nirina Zubir dalam acara tersebut."Jadi terima kasih TV One memberikan panggung kepada orang-orang yang tidak layak ini, kami tinggalkan ini dan terima kasih," kata Nirina Zubir.Baca: Lakukan Kejahatan, ART Belum Minta Maaf Kepada Nirina dan Keluarga Kasus mafia tanah yang dialami keluarga Nirina Zubir berawal ketika ibunya, Cut Indria Martini merasa sejumlah surat tanah miliknya hilang. Dia lalu meminta Riri Khasmita sebagai asisten rumah tangga yang sudah dipercaya mengurus surat tanah tersebut.Bukannya mengurus dengan benar, wanita yang sudah bekerja puluhan tahun di keluarga Nirina Zubir itu malah berbuat kriminal. Dia mengalihkan sejumlah aset milik keluarga Nirina Zubir menjadi miliknya. Perbuatan tercela Riri Khasmita terkuak ketika Nirina Zubir dan saudara kandungnya hendak membicarakan warisan sang ibu yang meninggal pada 2019.