Denny Sumargo Kena Roasting Yono Bakrie

Denny Sumargo terkena roasting oleh Komika Yono Bakrie di Grand Final SUCI X. Saat itu Denny Sumargo menjadi bintang tamu acara tersebut.Sebagai pembuka, Yono bercerita tentang obrolannya dengan Arif Brata tentang Denny Sumargo yang menolak menjadi juri SUCI X. Hal itu lantaran Denny sulit tertawa karena menurutnya komika tidak lucu."Kemarin aku ngobrol sama Arif Brata, dapat info dia (Denny) ditawarin jadi juri SUCI sepuluh, tapi dia gak mau," kata Yono."Alasannya karena dia enggak gampang ketawa kalau nonton Stand Up Indonesia. Bagi dia komika enggak lucu. Respect, abang selera humor tinggi," lanjut Yono.Meskipun bagi Denny Sumargo komika Indonesia tidak ada yang lucu, tetapi Yono mengungkapkan kalau tim kreatif Denny adalah komika."(katanya) komika Indonesia enggak ada yang lucu, tapi tim kreatifnya komika semua," ungkap Yono.Ketika Yono me-roasting dirinya, Denny Sumargo terlihat menahan tawanya. Lalu, Yono menunjukkan tampilan akun Instagram Denny Sumargo."Belajarlah dari martabak, yang spesial juga bisa dikacangin," tulis Denny dalam bio akun Instagram @sumargodenny.Yono mengaku tertawa selama empat jam setelah membacanya. Namun setelah itu, Yono mengatakan bahwa tulisan itu tidak kreatif."Aku pertama kali baca, empat jam ketawa aku," tutur Yono."Maksudnya emang tim kreatif lu gak ada yang kasih tau ya kalau itu enggak kreatif," tambah Yono yang membuat penonton tertawa.Yono Bakrie juga akan tampil dalam Stand Up Fest The Series "Waktunya Piknik Tawa" yang digelar pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan.Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Rp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiket Stand Up Comedy The Series ini dengan mengunjungi laman site.medcom.id/standupfestseries. Tiket early bird dalam penjualan pertama sudah terjual habis. Tapi tenang aja! kini sobat Medcom dapat membeli tiket dengan harga normal yang masih tersedia.