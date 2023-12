Mariah Carey Putuskan Pacar karena Minta Punya Anak

Advertisement

Penyanyi Mariah Carey telah mengakhiri hubungannya dengan sang kekasih, Bryan Tanaka, setelah tujuh tahun bersama. Salah satu alasannya adalah karena keinginan Bryan untuk mempunyai anak dan keluarga.Diketahui bahwa jarak usia antara keduanya cukup jauh, yakni 14 tahun, dimana Mariah Carey berusia 54 sedangkan Bryan Tanaka baru saja menyentuh 40 tahun. Sepertinya perbedaan usia juga berpengaruh pada padangan mereka masing-masing.Ssorang sumber mengatakan kepada Page Six bahwa Bryan Tanaka ingin memiliki anak dan keluarga bersama Mariah Carey. Namun pelantun "All I Want For Christmas Is You" itu tidak menginginkannya."Dia (Bryan Tanaka) ingin memiliki keluarga, tetapi dia (Mariah Carey) tidak menuju ke arah sana," kata sumber, dikutip dari Page Six, Kamis, 21 Desember 2023.Dengan berakhirnya hubungan bersama Mariah Carey, Bryan Tanaka ingin memulai hidupnya yang baru. Sepertinya keinginannya untuk memiliki buah hati dan keluarga kecilnya sendiri cukup kuat."Dia ingin memulai hidupnya sendiri," tambah sumber.Diketahui hubungan antara Mariah Carey dengan Bryan Tanaka telah berlangsung sejak 2016 lalu. Namun pria tersebut telah mengenal Mariah Carey sejak 2006 sebagai penari latarnya.Hubungan Mariah Carey dan Bryan Tanaka sepertinya telah merenggang sejak beberapa waktu lalu. Hal itu bisa dilihat dari absennya Bryan saat konser Mariah Carey yang bertajuk Merry Christmas One and All itu mulai digelar di Yaamava Resort & Casino, Highland, Amerika Serikat, pada November lalu.Kebersamaan Mariah Carey dan Bryan Tanaka terakhir dilihat pada Maret lalu. Saat itu mereka sedang merayakan ulang tahun Mariah Carey yang ke-54.Ini bukan pertama kalinya hubungan Mariah Carey dan Bryan Tanaka berakhir. Pasalnya setelah menjalin hubungan selama setahun, mereka memutuskan untuk putus pada 2017, tetapi berakhir kembali bersama setelahnya.Sementara itu, Mariah Carey telah memiliki sepasang anak kembar bernama Monroe dan Moroccan dari pernikahan sebelumnya bersama Nick Cannon. Pernikahan itu berakhir setelah delapan tahun mereka membangun rumah tangga sejak 2008 hingga 2016 lalu.