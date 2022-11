Setelah Ari Lasso Ditinggal Pesawat, Kini Koper Kaesang Pangarep Nyasar ke Kualanamu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Horeeee naik Batik Air ke Surabaya tapi koperku selamat sampe bandara Kualanamu. Terima kasih Batik Air ???????????????????????? — “kak” Kaesang (@kaesangp) November 13, 2022

Ari Lasso ditinggal Batik Air

(SYN)

Jakarta: Batik Air menjadi trending topic di Twitter. Pasalnya, Kaesang Pangarep mengungkapkan pengalaman tak menyenangkan dengan maskapai tersebut."Horeeee naik Batik Air ke Surabaya tapi koperku selamat sampe bandara Kualanamu. Terima kasih Batik Air," cuit Kaesang, Sabtu, 13 November 2022. ]"Mungkin emang aku sama koperku udah gak sejalan," lanjut dia.Cuitan itu mendapat banyak respons dari netizen. Mereka mengaitkan dengan kejadian beberapa waktu lalu dimana Ari Lasso sempat ketinggalan pesawat saat menggunakan Batik Air."Kemarin Ari Lasso, sekarang Kaesang. Bukti bahwa Batik Air adalah perusahaan yang objektif dalam membuat kesalahan alias gak pilih2. Kabeh di trabas loss~" ucap @A_A_****."kapok mu kapan @BatikAirINA ...kmarin ari lasso sekarang anak presiden...mugo2 ada tindakan atau teguran dr pemerintah... @infoDISHUB," tutur @fyi_bolad****."Batik air emang gak pandang bulu ya kemarin bermasalah sama ari lasso sekarang omnya jan ethes wkwkwk," ucap @Ysrd****.Sebelumnya Ari Lasso menuangkan kekecewaannya terhadap penerbangan dari maskapai Batik Air dalam Instagram miliknya. Lantaran Ari Lasso ditinggal pesawat saat berada di Singapura."Halo temen-temen di Batik Air, di Lion Group. Saya ditinggal pesawat Anda di Singapura. Saya beli bisnis, pulang-pergi (PP). Ini pesawat saya mestinya 17.35 ya, 7150. Tapi kemarin mendapat Whatsapp di pagi hari, bahwa pesawat saya diubah menjadi jam 19.35. Ok?" cerita Ari Lasso, Rabu, 19 Oktober 2022."Ketika saya di depan gate. Saya masuk gate, diubah gatenya menjadi gate 21. Pokoknya dirubah lah ya. Saya masuk, dibilang, 'Hey this is not your flight'. Saya pindah ke gate satunya, 'Your flight is already fly," imbuh Ari Lasso.Akhirnya, pihak Batik Air mengganti tiketnya. Ari pun berharap supaya kejadian ini tidak terulang lagi dan berharap Batik Air bisa menjadi maskapai yang dapat diandalkan dan dibanggakan oleh masyarakat Indonesia.