Sah! Julian Jacob Resmi Menikah dengan Mirriam Eka

Pasangan penyanyi Julian Jacob dan Mirriam Eka resmi menjadi sepasang suami-istri. Keduanya melangsungkan pemberkatan pernikahan di Gereja Katedral Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023.Kedua mempelai tampil memukau dengan nuansa busana putih. Raut bahagia terpancar dari wajah keduanya. Keluarga dan kerabat juga tampak terharu melihat serasinya kedua mempelai.Beberapa saat sebelum mengucapkan janji suci, Julian dan Mirriam terlebih dulu bernyanyi secara duet. Mereka melantunkan "The Prayer", tembang yang dipopulerkan Celine Dion dan Andrea Bocelli.Setelahnya, momen yang dinanti pun akhirnya tiba. Julian dengan keyakinan hati mengikrarkan janji setia untuk menjadi teman hidup Mirriam Eka."Di hadapan Tuhan, imam, dan para saksi, saya Ignasius Julian Jacob dengan tulus hati memilih Mirriam Eka Cahya menjadi istri saya.""Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam untung dan malang, diwaktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang saya hidup," sumpah Julian Jacob sembari menggenggam tangan sang istri.Mirriam Eka pun membalas dengan wajah berseri, meski tampak sedikit tegang. "Di hadapan Tuhan, imam, dan para saksi, saya Mirriam Eka Cahya dengan tulus hati memilih engkau, Ignasius Julian Jacob, menjadi suami saya.""Saya berjanji akan setia kepadamu dalam untung dan malang, diwaktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya," ucap Mirriam Eka.Julian Jacob kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya buat semua orang yang sudah menjadi saksi momen bahagianya dan sang istri."Terima kasih buat semua ucapan dan doa dari kalian semua. Maaf gabisa dibales satu-satu tapi kita sangat bersyukur atas kebaikan kalian. Dan buat yang udah hadir di acara pemberkatan kita. Thank you so much we love u all," tulis Julian Jacob dalam unggahan di Instastory.Hal yang sama juga disampaikan oleh Mirriam Eka. "Untuk semua teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di pemberkatan pernikahan kami, teman-teman yang ikut menyaksikan via live streaming, semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan acara pernikahan kami tadi, dan semua yang turut mengirim doa baik, TERIMAKASIH BANYAAAK."