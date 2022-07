Sisi Lain Tepok Bulu 2022, Persahabatan Desta dan Vincent Banjir Pujian

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Persahabatan Desta dan Vincent banjir pujian

Desta dan Vincent dalam Tepok Bulu 2022. Youtube Vindes

(SYN)

Jakarta: Pertandingan bertajuk Tepok Bulu Vindes 2022 yang mempertemukan Vincent Rompies melawan Valentino Jebret usai digelar di Mahaka Square Kelapa Gading, pada Minggu, 3 Juli 2022. Video tersebut menjadi trending #1 di Youtube Disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Vindes, pertandingan ini berhasil ditonton lebih dari 400 ribu pengguna YouTube. Hadir pula tiga komentator dari lintas "latar belakang", yaitu mantan peraih medali emas Olimpiade bulu tangkis Taufik Hidayat, pengamat sepakbola Coach Justin, dan rekan Vincent dalam memandu acara, Deddy Mahendra Desta, yang menyemarakkan jalannya pertandingan.Partai ini dimenangkan oleh Vincent Rompies dua set langsung, 21-12 dan 22-20.Sebelum partai puncak Vincent melawan Bung Jebret, acara ini dimeriahkan dengan pertandingan ganda putri antara pasangan Raisa-Anya Geraldine melawan Hesti Purwadinata-Erika Carlina. Partai ini dimenangkan oleh Hesti-Erika dua set langsung dengan skor 22-20 dan 21-15.Selain euforia pertandingan para artis, rupanya netizen juga menyoroti persahabatan Desta Mahendra dan Vincent Rompies yang terjalin selama puluhan tahun. Bagaimana Desta ikut heboh dengan kemenangan Vincent membuat mereka banjir pujian.Setelah Vincent Rompies menerima piala dan hadiah, Desta Mahendra dengan setia menemani sahabatnya berkeliling menyalami para penonton. Desta bahkan memijat bahu Vincent."Desta keren banget yaa, berawal dari youtube terus bisa buat acara olahraga kaya gini. Ada sponsor, venue ok, kamera juga bagus, fasilitas memadai, invite (undang) penonton untuk nonton bareng, acaranya juga well prepared (persiapan matang). Seru banget... #VindesSport," ucap @hayybu****."The best bromance," puji @masdit****."desta is the best and kinda annoying supporters for vincent (desta adalah suporter terbaik dan semacam menyebalkan untuk vincent) wkwk NEMPEL MULUUUU," kata @mynames****."the kind of friendship that i wanted to have like vincent and desta. (pertemanan yang aku ingin miliki adalah seperti vincent dan desta)" tutur @fierigh****."desta becomes a very proud bestieeee (desta adalah sahabat yang sangat bangga pada vincent) #VindesSport," ujar @lkh****.