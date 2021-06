Usai Operasi Kelamin, Oscar Lawalata Makin Pede Pamer Foto Berbikini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Desainer Oscar Lawalata memutuskan melakukan operasi kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Setelah melakukan operasi, anak dari aktris senior Reggy Lawalata tak sungkan lagi memamerkan foto-foto bergaya feminin di media sosialnya.Seperti yang dia tunjukkan saat berlibur di Sumba, tepatnya air terjun Wai Marang. Selain menampilkan foto sedang bermain air, selebriti yang sekarang bernama Asha Dara itu mengunggah foto bersama sang adik, Mario Lawalata."With My Guardian Angel," tulis Oscar.Dalam foto itu, Oscar tampak memakai bikini one piece berwarna hitam. Sementara dalam foto lainnya, Oscar menunjukkan pemandangan indah tempat dia dan kerabatnya berlibur.Keputusan Oscar mengubah kelaminnya sempat menjadi perbincangan pada pertengahan tahun lalu. Reggy Lawalata sebagai ibu memberikan dukungan penuh apapun keputusan yang diambil anaknya."Pemilihan Oscar apa pun itu, saya support karena bagaimana pun kamu adalah anak saya. Apa pun kamu i love you so much, so you can do what you want. Whatever what you want. Whatever. Dan saya tidak peduli sama semua orang. We no comment now, we support you, that's it," kata Reggy Lawalata.Reggy yakin keputusan anaknya untuk mengubah kelamin adalah jalan terbaik. Apalagi, identitas gender nyatanya tidak mempengaruhi Oscar dalam berkarya di dunia fesyen."Semua selalu melihatnya menjadi kekurangan. Untuk saya, belum tentu anak seperti itu kekurangan. Buktinya dengan karyanya. Tuhan menitipkan anak, berilah kebahagiaan jangan kita aja yang mau bahagia," tutup Reggy Lawalata.(ELG)