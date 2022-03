Indah Kalalo Kini tidak Hanya Berbagi Nasi Bungkus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Model Indah Mayang Indriyani, atau yang dikenal sebagai Indah Kalalo (41), telah lama menetap di Bali. Saking cintanya dengan Bali, Indah kini mulai melebarkan sayap untuk berbuat kebaikan di pulau ini.Dua tahun lalu secara konsisten dan masih berlangsung, Indah masih membagikan nasi bungkus untuk warga yang perlu dibantu. Namun kini, dia menambahkan cintanya pada warga terdampak pandemi di desa-desa di Badung, Canggu, Seminyak, dan Kerobokan dan sekitaran Bali lainnya dengan cara bedah rumah, memberikan bantuan kepada anak-anak dan lansia, juga menghibur dan membawa anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bisa jalan-jalan ke tempat rekreasi seperti Bali Zoo."Bantuan pun tidak hanya berupa nasi bungkus melainkan bertambah menjadi sembako, kegiatan ini kami sebut juga dengan Together For Bali yang juga ditujukan kepada masyarakat Bali yang kurang mampu," kata Indah.Indah juga bekerja sama dengan BenihBaik.com menggalang dana Together For Bali. Dia ingin semakin banyak orang terlibat. Ini adalah kali kedua Indah menggalang dana di BenihBaik.com, sebelum Together for Bali: Berbagi Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Bali Bersama Indah Kalalo yang sedang berlangsung, dia pernah menggagas kampanye Nasi Bungkus Tetangga Bali Bersama Indah Kalalo dan berhasil mengumpulkan donasi dari TemanBaik sebesar Rp120.820.645. Dana itu telah disalurkan dan digunakan untuk keperluan kampanye Nasi Bungkus Tetangga Bali.Selanjutnya, kali ini Indah melalui kampanye Together For Bali juga memberi kepedulian terhadap UMKM yang merasakan dampak Covid-19 khususnya di sektor kuliner. "Kami turut membantu mereka dengan memberikan bantuan berupa peralatan masak agar mereka bisa terus bertahan dan mengembangkan usaha mereka di tengah situasi pandemi ini," tutup Indah.