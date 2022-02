Gegara Caption Ini, Netizen Sindir Skor IELTS Wirda Mansur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Postingan Wirda Mansur yang banyak dikomentari netizen. Instagram @wirda_mansur

Klarifikasi Wirda Mansur soal latar belakang pendidikan

(SYN)

Jakarta: Wirda Mansur lagi-lagi jadi pembicaraan di Twitter hingga masuk trending topic. Kali ini, tentang skor IELTS dia yang dipertanyakan netizen.Skor IELTS (The International English Language Testing System) adalah uji coba kemampuan berbahasa Inggris yang diselenggarakan bersama oleh Universitas Cambridge, British Council, dan IDP Education Australia. Hasil tes ini sering kali menjadi salah satu persyaratan yang mutlak dipenuhi pelamar beasiswa.Wirda Mansur pernah mengungkapkan bahwa skor IELTS dia adalah 8,5 dalam sebuah sesi tanya jawab 2,5 tahun yang lalu. Hal itu kemudian dihubungkan dengan penulisan keterangan foto (caption) postingan Wirda Mansur pada 87 pekan lalu.Dalam postingan bersama sang ayah Yusuf Mansur tersebut, Wirda Mansur menulis 'He my first love, he my best friend, that I call as Dad'. Ia tidak memakai kata bantu (to be) dalam kalimat berbahasa Inggris tersebut.Netizen pun mengomentari postingan itu. Apalagi, Wirda Mansur sendiri mengaku sempat berkuliah di Inggris."He is my 1st Love, he is my best friend, that I call he Dad. Tolong nilai IELTS gw berapa, btw gw cuma paket B," tutur @kacangkulit2***."Dia bilang dapat skor IELTS 8.5 yang mendekati sempurna tapi tata bahasa dia agak meleset:( dia seharusnya menambahkan 'to be'setelah 'he' sehingga menjadi 'he is' bukan 'he," @jsuhcoffe*** membenarkan susunan kalimat."lucu aja ngaku IELTS 8,5 tapi bagusan grammar nya anak SD," ucap @savagegirla***.Baca: Status Pendidikannya Disorot, Wirda Mansur Akhirnya Buka Suara Beberapa hari terakhir status pendidikan Wirda Mansur menjadi sorotan. Pemicunya, anak Yusuf Mansur itu dituding berbohong soal kuliahnya di Universitas Oxford dan Universitas Buckingham.Sebelumnya, beredar data latar belakang pendidikan Wirda Mansur yang berbeda-beda. Mulai Universitas Oxford sampai Institut Daarul Qur'an Jakarta. Hal tersebut memicu tuduhan bahwa sosok yang baru saja meluncurkan token kripto I-COIN itu berbohong.Usai viral, Wirda akhirnya buka suara. Ia langsung mengklarifikasi tuduhan tersebut melalui Instagram Story di akun terverifikasi miliknya @wirda_mansur.“Jadi gini ya banyak yang bilang, katanya gue kuliah di tiga kampus. Iya itu bohong, tapi sebenarnya bukan tiga tapi empat say,” ungkapnya dikutip Medcom.id, Kamis, 24 Februari 2022.