Sahabat Sebut Tamara Tyasmara Menderita Selama Pacaran dengan Yudha Arfandi

Aktris Kathy Indera mengungkapkan penderitaan Tamara Tyasmara selama menjalin hubungan dengan Yudha Arfandi (YA). Hal itu dia sampaikan setelah Yudha ditetapkan sebagai tersangka kematian anak Tamara yang bernama Dante."Finally!! @tamaratyasmara. Aku tahu kamu menderitanya gimana selama pacaran sama dia, sampe kabur kaburan! Support you always ara, kamu harus inget gimana pun kamu ibu paling baik untuk Dante!," tulis Kathy dalam Story akun Instagramnya @kathyindera dengan menambahkan tagar justicefordante.Melihat unggahan Kathy, warganet turut memberi tanggapan masing-masing di X. Mereka ikut merasa heran Tamara justru menitipkan anaknya kepada Yudha."Makin gak masuk akal sih temennya ngedefend si tamara pacaran menderita sampe kabur-kaburanan, tapi kenapa nitipin anaknya ke orang yang bikin dia menderita? terus gak mau liat cctv & otopsi?," tulis warganet."Aneh banget, apanya yang finally? sudah tahu selama pacaran menderita, malah dengan tega nitipin anaknya ke orgil itu. ibunya juga sus sih ini menurutku," timpal yang lain."Yang bikin gedeg itu narasi emaknya sendiri ke media yang selalu nyebut dengan 'orang dewasa yang dipercaya'. Giliran dah gini baru ribut spall spill caption toxic dan menderita. Kemarin-kemarin kayak dilindungi oh pangeranku itu tak bersalah jadi tak boleh diungkit-ungkit diwawancara yah," sindir yang lain.Polisi resmi menetapkan YA sebagai tersangka kematian anak Tamara Tyasmara yang bernama Dante. YA merupakan orang yang dititipkan Tamara untuk menemani Dante di kolam renang umum di kawasan Jakarta Timur.