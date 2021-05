Meriam Bellina Ungkap Alasan Belum Mau Menikah Lagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris senior Meriam Bellina dikenal dengan kualitas aktingnya yang luar biasa. Soal pernikahan, ia sudah melaluinya sebanyak dua kali, yakni dengan Ferry Anggriawan dan Adisoerya Abdi. Namun, hingga kini, ia belum mau menikah."Belum ya kalau nikah lagi. Belum sih, bukan enggak. Ya anything can happen," ucap Meriam Bellina di kanal Youtube Trans TV Official.Salah satu alasan dirinya belum menikah lagi ialah karena buah hatinya. Anak Meriam Bellina memerhatikan siapa pria yang dikencani sang ibunda. Mereka pun sempat mengomentari usia kekasih ibunya."Ya, mereka beberapa kali ngomong, 'Masa seumuran gue?'" ungkap aktris berusia 56 tahun iniSelain itu, ada juga alasan dalam dirinya. Menurutnya, ia sudah terlalu lama hidup sendiri tanpa sosok suami. Dalam hal ini, memengaruhi sikapnya dalam berumah tangga nantinya."Karena, kalau terlalu lama sendiri, pasti jadi egois. Bukan egois yang gimana-gimana, tapi kita jadi enggak mau diatur-atur gitu," jelasnya."Dari dulu saya selalu sibuk kan, dan karena kesibukannya banyak jadi enggak ada kepikiran, 'Aduh aku alone, nih.' Enggak ada," tambahnya.Ia menekankan, sekitar 20 tahun menjadi orang tua tunggal tidak membuatnya tertekan. Selama ini, ia juga mempelajari apa pun tentang permasalahan hidup yang dihadapi laki-laki, agar bisa diajarkannya kepada dua putranya."Menurutku, we have to learn anything. Jadi, pertanyaan apa pun dari segi apa pun, mau soal perasaan, ketakutan, kita harus tahu dan harus dipelajari. Karena, kalau enggak, gimana jawabnya? Karena ternyata anak laki-laki itu juga banyak insecure-nya gitu," pungkasnya.(ELG)