Yono Bakrie Sempat Menyesal Terjun ke Stand Up Comedy

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Yono Bakrie mulai dikenal publik setelah keberhasilannya menjuarai ajang Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) edisi kesepuluh atau SUCI X. Namun, Yono ternyata pernah menyesali keputusan terjun ke stand up comedy. Cerita ini ia ungkapkan kala menjadi bintang tamu di kanal YouTube Agak Laen Official, beberapa waktu lalu.Yono telah tertarik dengan dunia stand up comedy sejak 2014. Kala itu, Yono sudah bekerja sambil kuliah. Ia sempat bekerja di perusahaan farmasi sebagai pengantar obat pesanan untuk instansi kesehatan. Ia pun diajak rekan kerjanya untuk bergabung dengan komunitas Stand Up Indo Samarinda.Di perusahaan farmasi itu, Yono kemudian naik jabatan, pendapatannya pun ikut naik. Namun, seiring berjalannya waktu, keaktifannya di komunitas stand up membuat pekerjaannya jadi terganggu. Yono yang semakin penasaran dengan stand up comedy pun harus membuat pilihan, ia akhirnya memutuskan resign dari pekerjaannya untuk merintis karier sebagai komika.Setelah resign, Yono berencana mengikuti audisi SUCI IX. Namun sialnya, kompetisi tersebut harus ditunda ke tahun depan karena momennya berbarengan dengan Pemilu 2019. Yono yang sudah tak punya pekerjaan pun lontang-lantung."Ada penyesalan waktu itu, tahun lalu yang aku audisi SUCI enggak lolos itu. Rencananya aku mau ikut audisi SUCI IX sampe dapet, eh ternyata SUCI-nya enggak ada, dihantam pemilu. Makanya SUCI-nya mundur, audisi SUCI IX di tahun 2020. Makanya udah miskin, udah enggak punya apa-apa," katanya.Bersusah payah bertahan hidup, komika yang bernama asli Suyono itu akhirnya mengikuti audisi mini SUCI IX dan berhasil mendapat silver ticket. Namun, pandemi yang tiba-tiba datang membuat babak audisi selanjutnya harus digelar secara online. Yono pun gagal lolos."Pas audisi (mini) SUCI IX, dapet aku tuh sebelum pandemi, silver ticket. Harusnya berangkat ke Jakarta, kehantam pandemi, (jadinya) online. (Akhirnya yang online) enggak lolos," tutur Yono.Merasa frustrasi, Yono pun berniat mengubur mimpinya dan balik ke pekerjaan lamanya. "Aku mikir kalau gagal udah kelar, aku balik kerja lagi. Gagal aku nih, balik ke perusahaan lama, ngelamar lagi, enggak diterima."Meski nasib baik tak pernah berpihak padanya, Yono malah semakin merasa penasaran dengan stand up comedy. Akhirnya ia pun mempelajarinya lagi hingga kemudian membuat sebuah konten podcast bernama Poskamling (Podcast Kami Keliling)."Tapi enggak tau kenapa makin penasaran, makin menggebu-gebu. Makanya semua dipelajarin lagi, stand up nulis lagi, belajar bikin konten, makanya muncul lah Poskamling itu, gara-gara sakit hati sama SUCI IX."Yono kemudian memutuskan untuk mencoba peruntungan lagi di SUCI X. Setelah lolos audisi hingga berhasil bertahan dalam gelaran kompetisi yang panjang, perjuangan Yono akhirnya berbuah manis. Ia berhasil keluar sebagai juara SUCI X.Buat Sobat Medcom yang mau menonton penampilan Yono Bakrie secara langsung, yuk datang ke Stand Up Fest The Series "Waktunya Piknik Tawa" yang digelar pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan. Yono akan berbagi panggung dengan banyak komika lainnya, yakni Soleh Solihun, Mongol Stres, Ate, juga Popon Kerok.Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Rp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiketnya dengan mengunjungi lamanTiket early bird dalam penjualan pertama sudah terjual habis. Tapi tenang aja! kini sobat Medcom dapat membeli tiket dengan harga normal yang masih tersedia.