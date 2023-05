Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Mongol Stres adalah komika ternama di Indonesia. Penghasilannya bukan main-main, ia bisa menghasilkan ratusan juta dalam waktu puluhan menit.Mongol memulai kariernya sebagai seorang komika dalam acara Stand Up Comedy Show 2011 di Metro TV. Pria dengan nama asli Roy Immanuel ini terus mengasah bakatnya dengan tampil membawakan materi yang menghibur.Sudah lebih dari sepuluh tahun Mongol Stres, akhirnya Mongol telah berada di puncak. Mongol menjadi salah satu komika dengan penghasilan terbesar.Mongol mengaku bisa mendapatkan ratusan juta rupiah dalam sekali tampil. Tidak heran jika Mongol sering mendapatkan tawaran yang besar."(Rp) 200 juta, 15 menit (sekali tampil)," ungkap Mongol, dikutip dari TS Talk di saluran YouTube TS Media.Meskipun baru sekali mendapatkan nominal itu, Mongol sudah cukup sering mendapatkan bayaran lebih dari Rp 100 juta. Pantas saja ia dijuluki sebagai komika termahal."200 juta (rupiah) itu cuma sekali, tapi kalau di atas 100 juta (rupiah) sering banget," tutur Mongol.Jam terbang Mongol sebagai komika sudah banyak. Bahkan mantan pengikut satanisme ini pernah melakukan stand up comedy di hadapan Presiden Joko Widodo.Bagi Sobat Medcom yang ingin melihat Mongol menghibur secara langsung, kamu dapat mengunjungi Stand Up Fest The Series "Waktunya Piknik Tawa" yang digelar pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan.Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Rp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiket Stand Up Comedy The Series ini dengan mengunjungi laman site.medcom.id/standupfestseries. Tiket early bird dalam penjualan pertama sudah terjual habis. Tapi tenang aja! kini sobat Medcom dapat membeli tiket dengan harga normal yang masih tersedia.