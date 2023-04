Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Nama komika Popon Kerok saat ini sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat luas. Pasalnya, komika kelahiran Medan tersebut pernah menjadi perbincangan di media sosial sekaligus trending di Twitter dalam beberapa waktu lalu.Popon bisa dibilang sosok yang gigih lantaran sedari dulu Ia terus mempelajari dan mencoba beberapa kompetisi stand up comedy di Indonesia, dimulai dari jatuh bangun hingga dirinya terkenal dan banyak mengisi acara stand up comedy saat ini. Lantas, seperti apa sosok Popon Kerok? Berikut profilnya:Pria yang memiliki nama asli Muhammad Saleh Jammaharizki ini memiliki nama panggung yang dikenal sebagai Popon Kerok. Popon mulai mengenali dunia stand up comedy sejak tahun 2013. Kala itu, Popon masih berstatus sebagai mahasiswa tingkat akhir di sebuah kampus swasta Jakarta.Sembari mengenal dunia stand up comedy, pada saat itu Popon bekerja sambilan di sebuah agen majalah. Ia juga bergabung dengan komunitas Stand Up Kaskus dan menjadi anggota Stand Up Indo Jakarta Selatan yang merupakan komika senior di komunitas tersebut.Nama Popon mulai dikenal oleh publik saat dirinya mengikuti kompetisi stand up comedy yang diadakan oleh salah satu televisi Indonesia pada 2018 lalu. Saat mengikuti jalannya kompetisi, Popon tidak menemukan kesulitan bahkan dirinya mengaku konsisten hingga berhasil menjadi juara satu. Dirinya sukses menyisihkan finalis yang merupakan panutan Popon dalam berstand up yakni Bete dan Arif Brata.Namun, sebelum dirinya berhasil juara, pria kelahiran tahun 1988 ini pernah mengalami kegagalan pada 2015 ketika Ia mengikuti kompetisi stand up comedy di acara yang sama.Gaya khas Popon kerok dalam tampil membawakan stand up comedy yakni dengan memberikan sentuhan dark comedy dan sedikit berbau sensitivitas. Namun, hal itulah yang justru yang membuat Popon diminati oleh para pecinta stand up comedy untuk menonton aksi Popon Kerok.Hingga kini Popon juga turut aktif dalam dunia seni peran dan telah membintangi film layar lebar berjudul Dimsum Martabak hingga series Cek Toko Sebelah The Series 2 pada 2020 lalu.Popon bakal menjadi salah satu penampil di acara Stand Up Fest yang juga menghadirkan komika lain seperti Soleh Solihun, Mongol Stres, Yono Bakrie, dan Ate.Bagi Sobat Medcom yang masih penasaran bagaimana aksi komika ini menghibur para penonton, kamu dapat mengunjungi Stand Up Fest The Series “Waktunya Piknik Tawa" yang digelar pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan.Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Rp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiket Stand Up Comedy The Series ini dengan mengunjungi laman site.medcom.id/standupfestseries . Tiket early bird dalam penjualan pertama sudah terjual habis. Tapi tenang aja! kini sobat Medcom dapat membeli tiket dengan harga normal yang masih tersedia.Lalu tunggu apalagi, Yuk buruan beli tiketnya!