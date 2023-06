Susahnya Ate Roasting Hotman Paris: Gak ada Aib

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Komika Fatih Andika atau akrab disapa Ate ini dikenal sebagai Raja Roasting. Kini giliran pengacara Hotman Paris Hutapea yang menjadi korbannya.Ate hadir sebagai bintang tamu dalam acara The Roast of Hotman Paris, beberapa waktu lalu. Ada lima komika yang akan me-roasting Hotman Paris, termasuk Ate.Sejak awal sesi, Ate terlihat takut untuk mengeluarkan jurus roasting andalannya kepada Hotman Paris. Hal itu karena ia takut tidak ada pengacara yang ingin menjadi kuasa hukumnya, jika Hotman Paris tersinggung."Kalau gue nge-roasting artis, dia kesinggung, gue disomasi, gue masih punya duit buat sewa pengacara," kata Ate."Nah ini, kalau gue roasting pengacara, dia tersinggung gimana, masa gue nyewa artis," lanjut Ate.Menurutnya, Hotman Paris tidak memiliki aib. Jika hal yang disebutkan Ate menjadi aib bagi orang lain, bagi Hotman Paris itu adalah penebalan karakter."Aibnya bang Hotman ini enggak ada. Kalau roasting itu kita nyari aibnya. Misalkan gue roasting bang David Nurbianto, gue bilang bang David suka main cewek, dia pasti malu aibnya kebongkar," jelas Ate."Tapi kalau gue ngomong kaya gitu ke Bang Hotman, itu jatuhnya bukan bongkar aib, tapi nebelin karakter," sambung Ate.Ate juga mengatakan bahwa itu adalah hal yang dibanggain oleh Hotman Paris selama ini."Karena emang gitu yang dia banggain selama ini," tutur Ate.Ate akan tampil dalam Stand Up Fest The Series "Waktunya Piknik Tawa" yang digelar pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan.Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Rp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiket Stand Up Comedy The Series ini dengan mengunjungi laman site.medcom.id/standupfestseries. Tiket early bird dalam penjualan pertama sudah terjual habis. Tapi tenang aja! kini sobat Medcom dapat membeli tiket dengan harga normal yang masih tersedia.