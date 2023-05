Anne Marie dan Shania Twain Kolaborasi dalam Single "Unhealthy"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Menyusul pengumuman baru-baru ini tentang album ketiga Anne-Marie UNHEALTHY yang akan dirilis pada 28 Juli, bintang kelahiran Essex ini dan Shania Twain berkolaborasi untuk single mereka dengan nama yang sama, tersedia sekarang melalui Major Toms dan Asylum. Bertepatan dengan berita tersebut, Anne-Marie telah mengumumkan tur utamanya di Inggris, Irlandia dan Eropa untuk November 2023 mendatang, termasuk tanggal di The O2 London.Kolaborasi Anne-Marie dan Shania Twain dalam lagu "UNHEALTHY" diproduksi oleh Conor dan Riley McDonough (Jonas Brothers, Joji, John Legend), yang tergambar dalam alunan pop dan country yang sempurna. Anne-Marie telah lama ingin menulis lagu yang dipengaruhi country dan memutuskan bahwa album ketiganya yang akan datang akan menjadi rumah yang sempurna untuk merealisasikan hal tersebut. Sebagai penggemar seumur hidup Shania Twain – ratu country dan pop – Anne Marie mengirimkan pesan ke direct message-nya di awal tahun dan menyarankan sebuah kolaborasi. Seketika pada Maret 2023, dua wanita papan atas tangga lagu tersebut bertemu di London dan merekam lagu tersebut.Ditarik dari semua bagian hidupnya, album ketiga Anne-Marie UNHEALTHY menawarkan kita masuk ke dunianya yang jauh dari kata sempurna. Ditulis selama periode ketika ia merasa siap untuk mengunjungi kembali dan mencoba memaknai sejumlah hubungan masa lalu, sementara juga belajar untuk memproses hal baru yang positif, album baru tersebut akan membawa kita pada perjalanan dari kekacauan hingga kepuasan; ini adalah Anne-Marie yang berdiri tegak, merangkul versi baru dari dirinya yang lebih ganas, lebih berani dan lebih bahagia dari sebelumnya.Menjembatani topik kesedihan, kemarahan, kegembiraan, pemberontakan dan euforia, UNHEALTHY memperlihatkan Anne-Marie yang menjalani suka dan duka dengan caranya sendiri.Dalam tiga belas lagu album tersebut, lagu kebangsaan yang berani dan pemberdayaan ("Trainwreck," "Grudge") berjalan bersama garis-garis lembut dan rentan ("Kills Me To Love You," "You & I") dan kecemasan dengan alunan gitar ("Haunt You"). Ditulis dan direkam bersama Kamille, McDonough Brothers, BillenTed, Evan Blair dan Nami, album ini mencakup fitur dari Aitch ("Psycho"), Khalid ("You & I") dan tentu saja, Shania Twain ("Unhealthy").Sampai saat ini, Anne-Marie telah memiliki tujuh single Top 10 Inggris (termasuk "Psycho" feat. Aitch, yang akan hadir di album baru), dua album "Top 3" dan tujuh miliar streaming global. Baru-baru ini, Anne-Marie berkolaborasi dengan David Guetta dan Coi Leray di "Baby Don't Hurt Me."Tur utama Anne-Marie yang akan datang dari utamanya yang penuh kemenangan dan mandiri di Wembley Arena London tahun lalu.