Band Serian jadi Rumah Baru Anton Eks Sheila On 7

Nama Anton Widiastanto di awal 2000-an cukup terkenal. Dia tidak lain adalah drummer dari grup Sheila On 7. Pada 2004, Anton dikeluarkan dari grup yang dibesarkannya itu.Lama tidak terdengar kabarnya, kini Anton kembali bermusik. Dia tergabung dengan sebuah grup pop-ballad bernama Serian. Serian sendiri merupakan grup yang digagas oleh Utsman Firmansyah alias Kumz, pada 2013. Grup ini berada di bawah naungan Best Beat Music, label yang juga menaungi Sandhy Sondoro.Pada 2015, Kumz mencari drummer untuk bergabung dengan Serian. Gayung bersambut, Kumz dikenalkan dengan Anton Widiastanto.“12 April 2015 kenal Mas Anton. Waktu itu aku dengan sepupu aku, Bayu, mencari seorang drummer. Gayung bersambut, Om Alex (mantan teknisi suara Sheila on 7) merekomendasikan ke Anton. Kemudian aku dan sepupu aku ke Jogja untuk ketemu Mas Anton dan Mas Anton suka materi Serian,” ujar Kumz kepada Medcom.id, beberapa waktu laluSerian kini sedang sibuk melakukan promo singel mereka yang berjudul Tuhan Tolong Tumbuhkan Nyaliku. Tidak tanggung-tanggung, mereka melakukan perjalanan darat selama lebih dari tiga minggu berkeliling Pulau Jawa untuk melakukan promo radio. Sebuah cara promosi yang jarang dilakukan band masa kini.Bagi Anton, pertemuan dengan Serian memberi semangat baru dalam menjalani karier di industri musik. Soal alasan mengapa akhirnya Anton “turun gunung," dia mengaku karena pertimbangan kecocokan musikalitas.“Materi lagu cocok dan lirik lagunya kena. Dari musikalitasnya ada kesederhanaan, kerendahan hati. Sebelumnya ada musisi senior yang ngajak, tapi untuk bantu-bantu saja, bukan member,” kata Anton.Kumz sendiri tidak menyangka bahwa akhirnya Anton benar-benar menerima pinangan Serian. Baginya, ini seperti mimpi jadi nyata.“Seperti mimpi, dulu waktu membayangkan bikin band ingin punya drummer seperti Mas Anton. Seperti mimpi jadi kenyataan,” ujar Kumz.Kini Serian terdiri dari Kumz (vokalis, gitaris), Anton (drummer), Denny Yunizar (gitaris) dan Rizky Ahmad alias Eksy (gitaris).(ASA)