Tiba Di Indonesia, Keyboardist Dream Theater Langsung Pamer Telur Asin Brebes

Dream Theater akan manggung di Stadion Manahan, Solo, 10 Agustus 2022. Menariknya, Jordan Rudess, keyboardist Dream Theater yang sudah tiba di Indonesia langsung pamer foto telur asin melalui Instagram-nya.“Let the day begin!,” tulis Jordan Rudess singkat dalam unggahan foto telur asin, Selasa, 09 Agustus 2022.Unggahan Jordan Rudess sontak dibanjiri berbagai komentar masyarakat Indonesia mulai dari musisi tanah air hingga warganet.“Hey Jordan, welcome to Solo,” sapa gitaris Dewa Budjana.“Welcome to Indonesia, Abang! Hope we’ll treat you well,” tulis Diaz Hendropriyono.“Welcome to Solo, Indonesia. Don’t forget to eat telur asin with fried rice, enak!,” ungkap salah seorang warganet.Sebelumnya diketahui, sang keyboardist Jordan Rudess sempat membawakan lagu "Gundul Pacul" di Yogyakarta, dalam festival musik JogjaROCKarta pada, Sabtu, 30 September 2017 silam.Saat itu Jordan yang hanya bersama vokalis James LaBrie di atas panggung memanfaatkan waktu jeda istirahat antar lagu dengan membawakan lagu "Gundul Pacul," kejadian itu pun hanya berlangsung singkat dalam hitungan detik.(Eka Putri Wahyuni)