5 Lagu Terunik di Dunia: Berdurasi 1 Detik hingga Punya Judul 27 Kata

1. Lagu dengan Judul Terpanjang

2. Lagu dengan Judul Terpendek

Musik merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan oleh manusia. Akan tetapi dalam menikmatinya, preferensi lagu setiap orang berbeda-beda.Di tengah perbedaan itu, terdapat suatu irisan. Semua orang pasti memilih untuk mendengarkan lagu yang bagus dan enak menurut kesukaannya masing-masing.Namun, hal itu berbeda dengan lagu-lagu berikut ini. Alih-alih menciptakan lagu yang “normal”, para musisi ini malah membuat lagu yang "nyeleneh" baik dari segi lirik, struktur, durasi, dan lain-lain.Daftar lagu terunik diawali dengan musisi Indonesia beserta sister grup-nya dari Jepang yakni JKT48 dan AKB48. Lagu yang dirilis pada tahun 2017 ini memiliki judul dengan 27 kata dalam Bahasa Indonesia. Judulnya adalah "Kesimpulan Yang Sedikit Membuatku Malu Setelah Beberapa Hari Berpikir Akan Berubah Seperti Apakah Hubungan Kita Jika di Jalan Penuh Pohon Rindang Kukatakan Indahnya Senyum Manismu Dalam Mimpiku".Lagu ini merupakan adaptasi dari kiblat JKT 48, AKB 48. Versi Jepang lagu ini memiliki 38 kata, yaitu "Suzukake no Ki no Michi de 'Kimi no Hohoemi o Yume ni Miru' to Itte Shimattara Bokutachi no Kankei wa D? Kawatte Shimau no ka, Bokunari ni Nannichi ka Kangaeta Ue de no Yaya Kihazukashii Ketsuron no Y? na Mono".Berbanding terbalik dengan daftar sebelumnya, lagu ini memiliki judul yang hanya menggunakan satu huruf. Lagu itu merupakan sebuah karya dari boyband populer korea, Super Junior. Judulnya adalah “Y” yang tergabung dalam album studio kelima mereka, Mr. Simple (2011).