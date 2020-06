Kadri Mohamad Menikmati Julukan "The Singing Lawyer"

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi senior Kadri Mohamad selama ini dikenal sebagai vokalis band The Kadri Jimo. Namun, selepas aktivitasnya di depan panggung, Kadri juga dikenal sebagai seorang pengacara.Kadri mengaku menikmati perannya sebagai musisi dan pengacara. Tak heran, teman-temannya kerap menjuluki dia The Singing Lawyer."Sebetulnya saya sangat menyukai bahkan menikmati kedua pekerjaan ini. Tetapi saya tidak mau terlihat terlalu sibuk dengan pekerjaan yang saya lakukan, karena semua saya jalani secara seimbang dan enjoy," kata Kadri Mohamad dalam keterangan tertulisnya.Porsi aktivitas Kadri di dua profesi yang dia jalani terbilang seimbang. Di dunia musik, dia masih produktif bersama The Kadri Jimo. Tahun lalu, The Kadri Jimo merilis tiga lagu yaitu, Seandainya Aku Bisa Terbang (karya Yovie Widianto), Ingin Punya Pacar Lagi (bekerja sama dengan Rendy Pandugo) dan Lamar (kolaborasi dengan Charly Van Houten). Dia juga aktif membantu almarhum Glenn Fredly membangun ekosistem permusikan Indonesia.Kadri dan Glenn menyelenggarakan Konferensi Musik pertama di Indonesia di Kota Ambon tahun 2018 dan di Bandung tahun 2019. Memasuki tahun 2020 Kadri bersama Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) membidani pendirian Serikat Musisi Indonesia yang kemudian memilih Candra Darusman sebagai Ketua Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI).Sementara di dunia pengacara, dia baru saja dianugerahi Asia Business Law Journal (suatu publikasi hukum Asia terkemuka) masuk dalam daftar Indonesia's Top 100 Lawyers tahun 2020."Jujur saja saya agak kaget, tapi juga merasa senang karena Indonesia memang harus siap dengan lawyer-lawyer handal berwawasan international, terutama untuk menghadapi kehidupan new normal (kewajaran baru) setelah pandemi covid-19 ini, supaya kegiatan ekonomi tidak terhenti," jelas Kadri.Kesibukan Kadri di dua dunia berbeda mendapat pujian dari rekannya sesama musisi Once Mekel dan Tony Wenas, musisi era 80-an yang kini lebih dikenal sebagai Direktur Utama PT Freeport Indonesia."Kadri itu senior saya di UI. Selalu saja ada yang dia kerjakan. Sebagai lawyer dia terhitung corporate lawyer papan atas. Sebagai penyanyi, dia bikin konser-konser sendiri. Dia juga banyak memikirkan ekosistem musik Indonesia, karenanya sama teman teman dia dipanggil The Singing Lawyer," ungkap Once.(ELG)