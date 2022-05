Alan White, Drummer Band Yes Meninggal Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Alan White, drummer grup band Yes meninggal dunia pada usia 72 tahun, Kamis, 26 Mei 2022, di rumahnya di Amerika Serikat."Alan White, suami, ayah, dan kakek tercinta, meninggal pada 72 tahun di rumahnya di Seattle, pada 26 Mei 2022, setelah mengalami sakit yang singkat," tulis Yes di media sosial.Sepanjang kariernya, Alan juga terlibat dalam proyek musik bersama John Lennon, George Harrison, dan Joe Cocker. Termasuk menjadi drummer lagu "Imagine" yang terkenal dari John Lennon.Grup band Yes didirikan oleh mantan vokalis John Anderson dan bassist Chris Squire, pada 1968, di London. Formasi awal mereka juga terdiri dari gitaris Peter Banks, keyboardist Tony Kaye, dan drummer Bill Buford. White sendiri bergabung dengan Yes pada 27 Juli 1972.White mulai bermain drum pada usia 12 tahun dan mulai tampil sebagai drummer di hadapan publik pada 13 tahun.Kepergian White meninggalkan duka mendalam, terlebih dirinya sedang merencanakan tur 50 tahun album ikonik Yes, Close To The Edge.