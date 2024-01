Betah Konser di Indonesia, NCT 127 Janji Lebih Sering Bertemu Sijeuni

Advertisement

Boygroup asal Korea, NCT 127 sukses menggelar konser bertajuk NCT 127 3RD TOUR NEO CITY : JAKARTA - THE UNITY Sabtu (13/1/2024). Konser yang diadakan di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat dihadiri ribuan penggemar yang akrab disapa 'Sijeuni' dan kompak menggunakan atribut hijau dengan sentuhan batik.Delapan member NCT 127 terlihat senang melihat antusias fan yang setia menonton, dan ikut menyanyi bersama selama konser berlangsung. Para member mengucapkan banyak terima kasih atas energi yang diberikan oleh Sijeuni, dan berjanji untuk lebih sering bertemu."Terima kasih untuk energinya yang luar biasa, aku ingin menghabiskan seluruh energiku disini," ungkap Mark."Aku ingin lebih sering bertemu dengan Sijeuni, mari berjanji untuk sering bertemu." lanjut JaehyunDipromotori oleh Dyandra Global Edutainment, panggung NCT 127 terlihat sangat megah. Dilengkapi dengan lighting yang indah, serta properti di atas panggung membuat penggemar puas melihat konser dari boygroup favoritnya. Konser ini digelar selama dua hari yakni 13 dan 14 Januari 2024.NCT 127 membawakan berbagai lagu hit miliknya. Seperti Superhuman, Fire Truck, Cherry Bomb, Simon Says, Favorite, Kick It, 2 Baddies, Fact Check, dan masih banyak lagu populer lainnya. Meskipun Taeil, member tertua dari NCT 127 absen dari tur kali ini, namun Sijeuni tetap memanggil namanya saat sela - sela pertunjukan.Sebelumnya, NCT 127 juga sukses memulai rangkaian tur Asia di Seoul, Korea Selatan, tepatnya di KSPO Dome pada 17-19 November 2023 dan 24-26 November 2023. NCT 127 juga berjanji untuk terus mengeluarkan karya terbaik, dan berharap bisa kembali konser dengan full member