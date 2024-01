10 Drama Korea Khusus Dewasa, Bocil Jangan Nonton!

baca juga: Kaleidoskop Drakor Terpopuler 2023

Berikut 10 serial drama Korea khusus penonton dewasa.

1. My Secret Romance (2017)

2. The World of The Married (2020)



Advertisement

3. Secret Love Affair (2014)

4. Thirty-Nine (2022)

5. Nevertheless (2021)

6. One Spring Night (2019)

7. Something In The Rain (2019)

8. When the Camellia Blooms (2019)

9. Because This Is My First Live (2017)

10. What's Wrong With Secretary Kim (2018)

(ELG)

Serial drama Korea (drakor) tidak hanya bercerita tentang para remaja saja. Ada juga yang membahas kehidupan orang dewasa, lho!Alur cerita yang disajikan dalam serial drakor dinilai beragam. Hal itu yang membuat pecintanya pun ada dari berbagai kalangan usia.Biasanya drakor identik dengan kehidupan percintaan remaja anak sekolah. Namun beberapa serial di bawah ini mengangkat kisah orang dewasa yang ditambahkan dengan adegan panas di dalamnya.Serial ini menceritakan tentang percintaan panas antara bos dan karyawannya yang mengawali hubungan dengan bermalam bersama. Adegan itu dinilai cukup intim dan panas di atas ranjang. My Secret Romance dibintangi oleh Sung Hoon dan Song Ji-eun dan telah tayang sejak 17 April 2017.Kalau kamu suka alur dengan konflik di dalam rumah tangga, maka wajib menonton The World of The Married. Pasalnya serial ini akan membahas mengenai percintaam dan perselingkuhan yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Adegan-adegan panas pun kerap diperlihatan kepada penonton.Serial yang dibintangi oleh Kim Hee-ae, Park Hae-joon, dan Han So-hee ini yelah mencuri perhatian banyak orang, khususnya para wanita yang telah menjadi seorang istri. The World of The Married tayang mulai 27 Maret 2020.Serial yang diadaptasi dari Jepang berjudul Tokyo Tower ini menceritakan tentang seorang wanita yang sudah menikah di usia 40-an memiliki hubungan gelap dengan seorang pianis muda berusia 20-an.Hubungan terlarang itu juga diwarnai dengan adegan yang cukup intim. Secret Love Affair dibintangi oleh Kim Hee-ae dan Yoo Ah-in, serta tayang mulai 17 Maret 2014.Serial yang memceritakan tentang kehidupan, persahabatan, romansa, dan cinta ketiga sahabat yang akan menginjak usia 40 tahun ini telah tayang sejak 16 Februari 2022. Dalam serial ini, terdapat adegan ciuman panas dan di atas ranjang yang dilakukan oleh para pemeran utama, yakni Son Ye-jin, Jeon Mi-do, dan Kim Ji-hyun.Meski berlatar pada kehidupan mahasiswa, tetapi cukup banyak adegan panas khusus dewasa dalam serial yang satu ini. Nevertheless dibintangi oleh Song Kang dan Han So-hee. Kedua bintang drakor itu kerap menjalani adegan yang intim satu sama lain hingga episode dua diberikan rating 19+, lho. Serial ini telah tayang sejak 19 Juni 2021.Serial yang dibintangi oleh Han Ji-min, Jung Hae-in, dan Kim Jun-han, ini menceritakan tentang pertemuan antara seorang wanita yang berprofesi sebagai pustakawan dengan seorang apoteker yang berstatus sebagai ayah tunggal.Pada episode 13, dua karakter utama serial One Spring Night melakukan adegan panas yang bisa membuat penonton bergairah. Tidak heran jika serial yang telah tayang sejak 22 Mei 2019 ini dikhususkan untuk penonton dewasa.Serial ini menceritakan tentang kisah asmara antara wanita berusia 35 tahun denhan laki-laki yang lebih muda darinya. Something In The Rain ini diperankan oleh Son Ye-jin dan Jung Hae-in.Bisa dikatakan cukup banyak adegan panas dalam serial drakor yang tayang sejak 30 Maret 2018 ini. Pasalnya dalam lima episode yang telah ditayangkan, sudah banyak adegan ciuman yang disuguhkan untuk para penonton.Serial ini akan mengikuti kisah perjalanan seorang ibu tunggal yang baru saja pindah ke kota kecil di Ongsan dan membuka bar dengan nama Camellia. Terdapat adegan ciuman panas yang telah meninggalkan kesan di hati penonton.When the Camellia Blooms telah tayang sejak 18 September 2019. Serial tersebut dibintangi oleh Gong Hyo-jin, Kang Ha-neul, dan Kim Ji-seok.Serial ini menceritakan berbagai sudut pandang mengenai karier, hubungan, dan pernikahan. Dengan dibintangi oleh Lee Min-ki dan Jung So-min, Because This Is My First Live mampu memanjakan mata penonton dewasa dengan adegan ciuman yang cukup panas, tetapi romantis.Because This Is My First Live telah tayang sejak 9 Oktober 2017. Ini juga menjadi momen pertamanya kalinya Lee Min-ki menjadi pemeran utama setelah 10 tahun berkarier sebagai aktor sejak 2007.Serial ini merupakan sebuah drakor yang bercerita mengenai hubungan asmara di kantor. Meski pada awalnya saling mengelak, tetapi perasaan itu pun berhasil mengalahkan mereka hingga saling jatuh cinta.Adegan panas mulai disuguhkan kepafa para penonton ketika kedua pemeran utama yang diperankan oleh Park Min-young dan Park Seo-joon itu menjalin hubungan. Serial ini telah tayang sejak 6 Juni 2018.