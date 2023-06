Resmi! One Ok Rock Konser Dua Hari di Jakarta, Berikut Perkiraan Setlist Lagunya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Setlist Lagu One Ok Rock

Save Yourself Taking Off Wonder Let Me Let You Go Clock Strikes Renegades Neon Vandalize Broken Heart of Gold Your Tears Are Mine The Beginning Deeper Deeper Stand Out Fit In We Are Wasted Nights

(RUL)

Jakarta: Band One Ok Rock resmi menambah jadwal konser di Jakarta pada akhir September mendatang. Band asal Jepang itu akan manggung selama dua hari pada 29 dan 30 September 2023.Kabar penambahan hari ini disampaikan oleh promotor AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm. Konser One Ok Rock, atau dibaca Wan Oku Rokku bakal digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara."PERTUNJUKAN KEDUA DITAMBAHKAN! @oneokrockofficial telah menambahkan hari kedua untuk 'ONE OK ROCK Luxury Disease Asia Tour 2023 in Jakarta', di Beach City International Stadium pada 30 September 2023," tulis akun @pkentertainment.id seperti dilihat Medcom.id, Selasa, 13 Juni 2023.(Sumber Instagram @pkentertainment.id)Penjualan tiket konser hari kedua One Ok Rock sudah dijual mulai Senin, 12 Juni 2023. Tiket dapat dibeli di oorinjakarta2023.com. Tiket konser hari pertama yang dijual pada Sabtu, 10 Juni 2023 sudah ludes.Berikut ini perkiraan 15 setlist lagu yang dibawakan One Ok Rock berdasarkan lagu yang dinyanyikan One Ok Rock di tour Luxury Disease Tour Europe 2023 seperti dikutip dari setlist.fm.