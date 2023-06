Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup rock asal Jepang, One Ok Rock, secara resmi mengumumkan jadwal tur konser mereka di Asia yang bertajuk "Luxury Disease Asia Tour 2023". Indonesia dipastikan termasuk ke dalam daftar negara yang akan dikunjungi.Di Indonesia, grup yang digawangi Takahiro Moriuchi, Toru Yamashita, Ryota Kohama, dan Tomoya Kanki itu akan menggelar konser di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada 29 September.Kemungkinan besar, konser One Ok Rock di Indonesia kali ini masih tetap akan dipromotori oleh AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm. Akun Instagram resmi @aegpresentsasia dan @soundrhythm pun terpantau me-repost unggahan dari akun Instagram resmi @oneokrockofficial."Manila & Jakarta. Pantau terus untuk detail lebih lanjut," tulis @aegpresentsasia dalam unggahan Instagram Story.Sebelumnya, One Ok Rock sempat dijadwalkan manggung di Istora Senayan, Jakarta, pada 30 Mei 2020, lalu. Namun karena pandemi, AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm mengumumkan kalau konser tersebut ditunda.