Derai Ekspresikan Kerinduan Mendalam di Lagu 'In My Blood'

Setelah meluncurkan album perdana bertajuk Final Chapter tahun lalu, grup musik Derai merilis lagu "In My Blood". Duo alternative pop asal Sukabumi ini hendak mengekspresikan kerinduan mendalam dan cinta yang begitu besar di lagu terbarunya.Lagu ini sekaligus menandai bergabungnya duo yang terdiri dari Ica Deriza (Ica) dan Ramli Nurhappi (Rai) ini ke Warner Music Indonesia. Lagu berdurasi 03.25 menit itu memadukan vokal kedua personil di lagu dengan liriknya yang romantis"“Penulisan lagu ini terinspirasi dari bentuk representasi setiap orang dalam menyampaikan perasaannya melalui bahasa cinta (love language) yang memiliki beberapa elemen. Ini adalah single yang mewakili elemen quality time dan physical touch," kata Ica dalam keterangan tertulisnya."In My Blood" diciptakan Ica dan Rai. Anka Diov dipilih sebagai produser dan Kamga sebagai vocal director. Penulisan lagu ini dilakukan selama dua hari. Sementara proses rekaman dan proses akhir berlangsung selama seminggu."Menariknya proses penggarapan lagu ini dilakukan secara online karena pandemi. Pengalaman buat kami juga. Tapi semuanya tetap berjalan baik dan kondusif," ucap Ica.Derai coba mengemas karyanya dengan nuansa modern. Mereka sengaja menyisipkan nuansa electro di musiknya agar punya kesan 'anak Jaksel'. Meski begitu, mereka tetap tidak mau kehilangan unsur kelokalan di lagunya."Semoga bisa mewakili pesan dan perasaan dari setiap pendengarnya. Dan harapnya dari lagu ini Derai diharapkan dapat dikenal lebih luas di Indonesia hingga mancanegara," kata Rai.Lagu sudah bisa didengar di sejumlah toko musik digital. Official visualizer single "In My Blood" juga sudah dapat disaksikan di kanal Youtube Derai.