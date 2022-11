Sheila On 7 Gelar Konser 28 Januari 2023, Siap 'War' Tiket? Ini Caranya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Cara beli tiket konser di Loket.com

Buka www.loket.com Login/Daftarkan akun Pilih atau cari event Klik "Beli Tiket" Pilih jenis dan jumlah tiket yang akan dibeli Isi data diri secara lengkap (bisa disimpan) Pilih metode pembayaran Klik "Bayar Tiket" Selesaikan pembayaran E-Voucher akan ada di "Tiket Saya"

(SYN)

Jakarta: Sheila on 7 bakal mengadakan konser tunggal bertajuk 'Tunggu Aku di Jakarta'. Konser musik ini digelar pada 28 Januari 2023 di JIExpo, PRJ Kemayoran, Jakarta."Melalui konser 'Tunggu Aku Di' kami mencoba memberikan pengalaman dan ikatan yang lebih baik antara Sheila On 7 dengan penggemarnya," kata Bassist Sheila On 7, Adam."Kami berharap energi yang coba kami hadirkan dapat dirasakan oleh semuanya, serta membawa lebih banyak kebahagiaan untuk banyak orang," lanjut dia.Pembelian tiket dapat dilakukan secara online mulai 7 November 2022 di Loket. Informasi terbaru live in concert Sheila On 7 ‘Tunggu Aku Di Jakarta hanya akan diinfokan melalui instagram @antara.suara dan @loketcom.Bagi kamu yang tertarik menonton konser tunggal Sheila On 7 pada 28 Januari 2023, berikut cara membeli tiket event di loket.com: