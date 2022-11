Sheila on 7 Gelar Konser 'Tunggu Aku di Jakarta' Awal Tahun 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sheila on 7 bakal menyapa penggemar mereka di sebuah konser tunggal bertajuk 'Tunggu Aku di Jakarta'. Judul konser ini memang sama dengan salah satu lagu Sheila on 7.Konser 'Tunggu Aku di Jakarta' akan digelar pada 28 Januari 2023 di JIExpo, PRJ Kemayoran, Jakarta. Diharapkan gelaran 'Tunggu Aku Di' bisa berlanjut ke kota-kota lain."Melalui konser 'Tunggu Aku Di' kami mencoba memberikan pengalaman dan ikatan yang lebih baik antara Sheila On 7 dengan penggemarnya. Kami berharap energi yang coba kami hadirkan dapat dirasakan oleh semuanya, serta membawa lebih banyak kebahagiaan untuk banyak orang," kata Bassist Sheila On 7, Adam.Andri Verraning Ayu, CEO Antara Suara, selaku promotor merasa senang sekali bisa dipercaya Adam, Duta, dan Eros untuk jalan bersama membuat konser tunggal Sheila On 7. Perjalanan Sheila on 7 selam 27 tahun diyakini membuatnya begitu dinanti."Sebuah kehormatan dipercaya Sheila On 7 menjadi partner penyelenggara konser tunggal mereka. ‘Tunggu Aku Di Jakarta’ ini kami jalankan karena adanya kecocokan visi antara Sheila On 7 dengan Antara Suara. Konser tunggal ini bahkan melibatkan Sheila Gank juga dalam prosesnya," kata Ayu.Pembelian tiket dapat dilakukan secara online mulai 7 November 2022 di Loket. Informasi terbaru live in concert Sheila On 7 ‘Tunggu Aku Di Jakarta hanya akan diinfokan melalui instagram @antara.suara dan @loketcom."Kolaborasi dengan Antara Suara dan keluarga besar Sheila on 7 di konser ‘Tunggu Aku Di Jakarta’ adalah kesempatan bagi LOKET untuk mendorong kembali industri hiburan tanah air untuk bisa bangkit pasca pandemi. LOKET terus aktif berkolaborasi bersama para event creator untuk menghadirkan inovasi terbaru sehingga dapat membantu penyelenggaraan offline event yang aman dan teratur," papar Faqih Mulyawan, VP of Business Loket-GoTix.