Delta FM Hadirkan Program Memasak Pertama di Radio

(Foto: Dok.)

Delta FM menggelar Makarena (Makan Rabu Enak) Keliling Indonesia sebagai upaya mendekatkan diri kepada para pendengar setianya. Makarena telah menyapa Sobat Delta di enam kota besar Indonesia.Makarena Keliling Indonesia merupakan feature siaran Sore-Sore Seru bersama Bara, Harsya, dan Sarah O yang menggabungkan konsep memasak dan siaran. Konsep ini menjadikan Makarena sebagai program memasak pertama di radio.Makarena Keliling Indonesia memulai perjalanan dari kota Bandung. Kemudian berlanjut ke Makassar, Surabaya, Medan, Semarang, hingga Yogyakarta. Kini, menutup rangkaian acaranya pada tahun ini di Jakarta.“Jika hampir semua radio kental dengan musik, Delta FM memiliki sesuatu yang belum dimiliki oleh radio lain, yaitu menggabungkan konsep memasak dengan siaran. Setiap Rabu, Delta FM akan menghadirkan acara memasak yang dapat dinikmati secara on air oleh para pendengar,” ujar Brand Manager Delta FM Evan Perdana, dikutip siaran persnya, Senin, 26 November 2018.Dalam roadshow tersebut, penyiar Sore-Sore Seru bersama Chef Bara, Harsya, dan Sarah O memasak dua menu andalan Makarena di masing-masing kota. Tidak hanya bisa berpartisipasi pada kegiatan cooking demo dari Chef Bara, pendengar di masing-masing kota juga berkesempatan untuk makan dan seru-seruan bersama penyiar.Melalui rangkaian kegiatan ini, Delta FM tidak hanya ingin mengenalkan program-program yang makin enak, tetapi juga menghadirkan program yang makin dekat dengan para pendengarnya.“Dengan adanya Makarena Keliling Indonesia, kita bertiga berharap bisa makin dekat dengan Sobat Delta. Tidak hanya bertemu pada on air, tapi bisa bertatap muka langsung,” kata Chef Bara Pattiradjawane.Menutup rangkaian acara Makarena Keliling Indonesia di Jakarta, Chef Bara memasak Lamingtoen Cake dan Mac and Cheese spesial bagi para pendengar yang hadir. Sembari menyongsong akhir pekan, Sobat Delta juga akan ditemani dengan live music performance dari Nadya Fatira.Setiap Rabu, Sobat Delta dapat mendengar dan menyaksikan program memasak dari Chef Bara Pattiradjawane yang didampingi oleh Harsya Subandrio dan Sarah O. Mengambil momentum transformasi Delta FM makin enak, kini Makarena hadir di tujuh kota besar Indonesia menyapa para pendengarnya.Dengan roadshow Makarena Keliling Indonesia pendengar dapat berpartisipasi dan melihat langsung program memasak pertama di radio.Masih banyak keseruan dan kejutan lainnya yang bisa Sobat Delta dapatkan dari Delta FM. Tungguin keseruan lainnya dan pantau terus lini masa Delta FM dengan mengunjungi situs resmi Delta FM di www.deltafm.net atau follow Instagram @deltafm, Twitter @delta_fm, dan likes Facebook Fanpage @deltafmradio untuk informasi lebih lanjut.(ROS)