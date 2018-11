Jennie Blackpink Rilis Video Penampilan Live Solo

Jennie Kim, personel grup K-pop Blackpink, baru saja merilis video penampilan langsung untuk singel debutnya, Solo. Lagu ini dibawakan Jenni dalam konser perdana Blackpink di Seoul, kota asal mereka, dua pekan lalu.Konser tersebut digelar di Olympic Gymnastics Arena Seoul dalam dua sesi pertunjukan pada 10-11 November lalu. Konser ini adalah penampilan perdana Black Pink di kota asal mereka sendiri sejak kemunculan pertama grup pada 2016.Menurut laporan AllKpop, konser berhasil mengumpulkan 20 ribu penggemar di arena selama dua hari. Selain tampil bersama, tiap anggota grup juga tampil solo membawakan sejumlah lagu. Jennie adalah anggota pertama yang merilis dan membawakan lagunya sendiri.Konser dua hari tersebut mengawali rangkaian tur musik dunia Blackpink [In Your Area]. Setelah ini, tur akan berlanjut ke Bangkok, Indonesia, Hong Kong, Manila, Singapura, Kuala Lumpur, dan Taipei hingga awal Maret 2019.Untuk Jakarta, Blackpink akan tampil di Indonesia Convention Exhibition (ICC) Tangerang pada 20 Januari 2019. Sebelumnya, mereka telah tampil perdana di Indonesia sebagai bintang tamu dalam acara yang digelar Shopee di Sentul pada Senin kemarin.Blackpink terdiri dari empat anggota dan aktif sejak 2016. Kendati terhitung grup cewek baru dalam ranah musik K-pop, mereka telah menjaring banyak penggemar mancanegara. Album mini debut Square Up berhasil menembus pasar AS dan tercatat dalam rekor Billboard 200 untuk kategori artis baru.Video Solo dari Jennie diunggah di kanal YouTube resmi Blackpink pada Kamis pagi ini, 22 November 2018. Dalam waktu tiga jam, video telah ditonton hingga 474 ribu kali. Simak videonya berikut ini.(ASA)