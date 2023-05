We The Fest Umumkan Line Up Kedua, Ada Daniel Caesar hingga Hindia

Daniel Caesar. Foto: Instagram @we.the.fest

(UWA)

Jakarta: We The Fest kembali merilis daftar penampil yang akan meramaikan festival musik tahunan tersebut. Acara ini digelar pada 21 hingga 23 Juli 2023 di Gelora Bung Karno (GBK) Sports Complex Senayan, Jakarta Pusat.Perhelatan musik We The Fest selalu ditunggu-tunggu khususnya oleh para pecinta musik di Indonesia. Acara yang diadakan setiap tahun ini kerap mengundang deretan musisi papan atas, baik dari dalam maupun luar negeri.Baru-baru ini, pihak penyelenggara melalui akun resmi Instagramnya, @we.the.fest, merilis line up kedua. Penyanyi asal Kanada, Daniel Caesar, dikonfirmasi menjadi salah satu penampil yang akan mengguncang panggung We The Fest.“Kami sangat menyadari banyak alasan mengapa penyanyi, penulis lagu, dan produser pemenang multi-platinum GRAMMY Award ini SELALU menjadi salah satu artis yang paling banyak diminta tahun ini. Dan BAGIAN TERBAIKnya adalah, dengan perilisan album barunya yang indah, @danielcaesar pasti akan memikat Anda musim panas ini. Bersiaplah untuk kehilangan akal karena yang satu ini di Hari ke-2 #WTF23!” Tulis @we.the.fest.Penyanyi internasional lain pun dipastikan siap meramaikan acara tahunan ini, seperti Lee Hi, Sorn, Alexander 23, Jake Scott, dan Elderbook. Sementara itu, musisi lokal yang juga akan hadir adalah Hindia, Barasuara, The Adams, Ali, Efek Rumah Kaca, Alyph, The Changcuters, dan Maliq & D’Essentials.Nama-nama tersebut menyusul daftar penampil yang sebelumnya sudah diumumkan lebih dulu oleh We The Fest, seperti The 1975, Lewis Capaldi, The Kid Laroi, Dermot Kennedy, Dhruv, The Strokes, Gryffin, Peach Tree Rascals, Sabrina Carpenter, Giveon, NxWorries (Anderson .Paak & KNXWLEDGE), dan Porter RobinsonSedangkan musisi lokal yang juga hadir di antaranya Project Pop, GIGI, Mikha Angelo, Kunto Aji, Yura Yunita, Rini, Rafi Sudirman, Rock n Roll Mafia, hingga Syarikat Idola Remaja.Tiket yang ditawarkan terbagi menjadi dua kategori, yaitu General Admission (GA) dan Very Important Banana (VIB). Khusus untuk pemegang tiket VIB akan mendapat akses ke sejumlah fasilitas seperti bar, toilet khusus, hingga lounge.Lebih jelasnya, berikut harga tiket We The Fest: