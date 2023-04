Tiket We The Fest 2023 Mulai Dijual, Ini Harga dan Cara Belinya!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Festival musik We The Fest 2023 telah membuka penjualan tiket. Acara ini akan dihelat di GBK Sports Complex, Senayan, pada 21 hingga 23 Juli 2023.Terdapat dua kategori tiket harian, yaitu General Admission (GA) dan Very Important Banana (VIB). Tiket GA terbagi lagi menjadi dua kategori, yaitu GA Early Entry yang mengharuskan pembelinya datang sebelum pukul 17:00, dan GA Presale yang berlaku jam berapa pun.VIB adalah tiket dengan akses ke fasilitas khusus seperti bar, toilet khusus, sampai ke lounge. Tiket VIB dijual mulai Rp1,6 juta.Berikut harga tiket We The Fest 2023We The Fest 2023 menampilkan The Strokes, The 1975, The Kid Laroi, Lewis Capaldi, Gigi, Anderson .Paak & KNXWLEDGE, hingga Project Pop. Tiket dijual lewat situs www.wethefest.com