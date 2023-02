Gitaris telah Bebas dari Penjara, Kelompok Penerbang Roket Kembali dengan Lagu Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Simbol Kebebasan Kelompok Penerbang Roket Dalam Single Comeback Berjudul “Ambisi”Tiga tahun berlalu sejak sepasang single “Dikejar Setan” dan “Roda Gila” dilepas pada 2020, trio hard rock ugal-ugalan Kelompok Penerbang Roket (KPR) kini bangkit dari tidurnya dan meluncurkan sebuah nomor anyar berjudul “Ambisi” via label rekaman mereka sendiri Meroket Records.“Ambisi” memberikan kepada kita spirit utuh Kelompok Penerbang Roket sebagai sebuah grup yang mengusung karakter 70-an mereka, cita rasa tulen rock & roll Indonesia.“Kusut dan main di lumpur lagi, karena memang di situ rumah kami,” sebut drummer Viky Vikranta.KPR menggandeng Eka Annash (The Brandals, Zigi Zaga, Waiting Room) sebagai kolaborator. Eka terkesan dengan single baru KPR yang tetap mempertahankan keliaran sebagai sebuah band rock.“Rebelious, bravado, dan tengil. Gue berusaha mempertahankan dan mempresentasikan keliaran itu dengan lirik yang gue bikin. Kasarnya, kami masih satu agama,” ujarnya.Sebelumnya di 2021, keduanya sudah pernah saling merilis tribute split di mana The Brandals menggubah ulang lagu “Tanda Tanya” milik KPR. Sementara KPR mengintepretasi ulang karya The Brandals, “100% Kontrol.”Pemilihan Eka Annash sebagai kolaborator tidak lepas dari kiprahnya lewat The Brandals yang berhasil lewat eksplorasi rock yang kasar, mentah, dan lirik bahasa Indonesia yang lugas bicara persoalan sosial, jalanan.“Gue menganggap dari sejak awal The Brandals muncul, dari segi sound garasi yang rusuh dan diksi bahasa Indonesia yang menancap, persis seperti mereka itulah band rock yang selalu jadi inspirasi," kata bassist KPR, John Paul Patton.Lagu ini bukan cuma berarti monumen kebangkitan bagi Kelompok Penerbang Roket, terlebih gitaris Rey Marshall setelah menyelesaikan setahun masa tahanannya di penjara akibat kedapatan memiliki ganja.“Lembaran baru telah dibuka. Sekarang gue sudah siap mental dan fisik. Ini adalah simbol kebebasan personal, otak gue telah disetrum ulang, penuh energi untuk mengeluarkan sesuatu yang baru," ujar Rey.Single “Ambisi” serentak terbit di semua wadah digital mulai 21 Februari 2023.