Elephant Kind Rilis Ulang Singel Oh Well dengan Aransemen Baru

Elephant Kind merilis kembali singel Oh Well dengan mengubah judul menjadi Oh Well (Reprise). Versi Oh Well kali ini dinilai lebih relevan dengan perkembangan musik Elephant Kind selama 6 tahun sejak berdiri.Oh Well (Reprise) telah dibawakan secara live pada 2019. Elephant Kind pun merilis dokumenter Oh Well (Reprise) melalui YouTube Elephant Kind pada 16 Agustus 2020.Dokumenter tersebut menampilkan Bam Mastro, Bayu Adisapoetra, dan Kevin Septanto dalam sesi wawancara terpisah bersama Hasief Ardiasyah, ditutup aksi panggung Elephant Kind membawakan Oh Well (Reprise) tahun lalu.Elephant Kind bekerja sama dengan UNKL347 merilis merchandise untuk penggemar Elephant Kind yang mengikuti perjalanan musik mereka. Merchandise ini dapat dibeli sehari setelah perilisan singel Oh Well (Reprise).Singel Oh Well (Reprise) sudah dapat disimak sejak 13 Agustus 2020 melalui platform musik digital.(ASA)