Raisa Bagikan Momen Hadiri Grammy Awards 2024

baca juga: Daftar Lengkap Pemenang Grammy Awards 2024



Advertisement

(ELG)

Penyanyi Raisa membagikan momen kehadirannya dalam story akun Instagram miliknya @raisa6690. Recording Academy telah menyelenggarakan Grammy Awards ke 66 di Crypto.com Arena, Los Angeles pada Minggu, 4 Februari 2024, waktu setempat."It's happening!" tulis Raisa membagikan foto panggung Grammy dalam akun Instagram miliknya.Terpantau melalui story Instagram @awich098, Raisa duduk bersebelahan dengan Rapper asal Jepang Akiko Urasaki atau dikenal sebagai Awich. Raisa juga menceritakan keseruan Grammy pada penggemarnya melalui broadcast channel Instagram."Performance-nya keren keren banget, tapi favoritku tetep Billie Eilish. Itu sih se-angel itu sih suaranya," ucap Raisa dalam broadcast channel Instagram miliknya.Lagu Billie Eilish O'Connell bertajuk "What Was I Made For?" memenangi kategori Song of the Year di Grammy Awards 2024. Lagu tersebut berhasil unggul dari lagu milik Lana Del Rey, Taylor Swift, Jon Batiste, Dua Lipa, Miley Cyrus, SZA, dan Olivia Rodrigo.