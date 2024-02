baca juga: Penyanyi Ini Bela Palestina di Grammy Awards 2024

Berikut daftar lengkap pemenang Grammy Awards 2024



Recording Academy telah menyelenggarakan Grammy Awards ke 66 di Crypto.com Arena, Los Angeles pada Minggu, 4 Februari 2024, waktu setempat.Album Taylor Swift bertajuk Midnights memenangkan Grammy Awards 2024 dalam kategori Album of the Year dan Best Pop Vocal Album.Selain itu, Lagu "Flowers" milik Miley Cyrus dua kali memenangi Grammy Awards 2024 dalam kategori Record of the Year dan Best Pop Solo Performance.Flowers - Miley CyrusMidnights - Taylor SwiftWhat Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"] - Billie Eilish O'Connell & Finneas O'ConnellVictoria Monét - WINNERJack AntonoffTheron ThomasFlowers - Miley CyrusGhost In The Machine - SZA Featuring Phoebe BridgersMidnights - Taylor SwiftRumble - Skrillex, Fred again.. & FlowdanPadam Padam - Kylie MinogueActual Life 3 (January 1 - September 9 2022) - Fred again..Not Strong Enough - Boygenius72 Seasons - MetallicaNot Strong Enough - boygeniusThis Is Why - ParamoreThis Is Why - ParamoreThe Record - boygeniusICU - Coco JonesGood Morning - PJ Morton Featuring Susan CarolSnooze - SZASOS - SZAJAGUAR II - Victoria MonétSCIENTISTS & ENGINEERS - Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen KaneAll My Life - Lil Durk Featuring J. ColeSCIENTISTS & ENGINEERS - Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen KaneMICHAEL - Killer MikeThe Light Inside - J. IvyTight - Samara JoyHow Love Begins - Nicole ZuraitisThe Winds Of Change - Billy ChildsBasie Swings The Blues - The Count Basie Orchestra Directed By Scotty BarnhartEl Arte Del Bolero Vol. 2 - Miguel Zenón & Luis PerdomoThe Omnichord Real Book - Meshell NdegeocelloBewitched - LaufeyAs We Speak - Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer, Featuring Rakesh ChaurasiaSome Like It Hot - Christian Borle, J. Harrison Ghee, Adrianna Hicks & NaTasha Yvette Williams, principal vocalists; Mary-Mitchell Campbell, Bryan Carter, Scott M. Riesett, Charlie Rosen & Marc Shaiman, producers; Scott Wittman, lyricist; Marc Shaiman, composer & lyricist (Original Broadway Cast)White Horse - Chris StapletonI Remember Everything - Zach Bryan Featuring Kacey MusgravesWhite Horse - Chris StapletonBell Bottom Country - Lainey WilsonEve Was Black - Allison RussellDear Insecurity - Brandy Clark Featuring Brandi CarlileCast Iron Skillet - Jason Isbell And The 400 UnitWeathervanes - Jason Isbell And The 400 UnitCity Of Gold - Molly Tuttle & Golden HighwayAll My Love For You - Bobby RushBlood Harmony - Larkin PoeJoni Mitchell At Newport [Live] - Joni MitchellNew Beginnings - Buckwheat Zydeco Jr. & The Legendary Ils Sont Partis BandLive: Orpheum Theater Nola - Lost Bayou Ramblers & Louisiana Philharmonic OrchestraAll Things - Kirk FranklinYour Power - Lecrae & Tasha Cobbs Leonard; Alexandria Dollar, Jordan Dollar, Antonio Gardener, Micheal Girgenti, Lasanna “Ace” Harris, David Hein, Deandre Hunter, Dylan Hyde, Christian Louisana, Patrick Darius Mix Jr., Lecrae Moore, Justin Pelham, Jeffrey Lawrence Shannon, Allen Swoope, songwritersAll Things New: Live In Orlando - Tye TribbettChurch Clothes 4 - LecraeEchoes Of The South - Blind Boys Of AlabamaX Mí (Vol. 1) - Gaby MorenoMAÑANA SERÁ BONITO - Karol GVida Cotidiana - JuanesGÉNESIS - Peso PlumaSiembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) - Rubén Blades Con Roberto Delgado & OrquestaPashto - Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain Featuring Rakesh ChaurasiaWater - TylaThis Moment - ShaktiColors Of Royal - Julian Marley & AntaeusSo She Howls - Carla Patullo Featuring Tonality And The Scorchio QuartetWe Grow Together Preschool Songs - 123 AndrésWhat's In A Name? - Dave ChappelleThe Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times - Michelle ObamaBarbie The Album - Brandon Davis, Mark Ronson & Kevin Weaver, compilation producers; George Drakoulias, music supervisor (Various Artists)Oppenheimer - Ludwig Göransson, composerStar Wars Jedi: Survivor - Stephen Barton & Gordy Haab, composersWhat Was I Made For? [From "Barbie The Album"] - Billie Eilish O'Connell & Finneas O'ConnellI'm Only Sleeping - (The Beatles)Em Cooper, video director; Jonathan Clyde, Sophie Hilton, Sue Loughlin & Laura Thomas, video producersMoonage Daydream - (David Bowie)Brett Morgen, video director; Brett Morgen, video producerStumpwork - Rottingdean Bazaar & Annie Collinge, art directors (Dry Cleaning)For The Birds: The Birdsong Project - Jeri Heiden & John Heiden, art directors (Various Artists)Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos - Robert Gordon & Deanie Parker, album notes writers (Various Artists)Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos - Robert Gordon, Deanie Parker, Cheryl Pawelski, Michele Smith & Mason Williams, compilation producers; Michael Graves, mastering engineer; Michael Graves, restoration engineer (Various Artists)JAGUAR II - John Kercy, Kyle Mann, Victoria Monét, Patrizio "Teezio" Pigliapoco, Neal H Pogue & Todd Robinson, engineers; Colin Leonard, mastering engineer (Victoria Monét)Contemporary American Composers - David Frost & Charlie Post, engineers; Silas Brown, mastering engineer (Riccardo Muti & Chicago Symphony Orchestra)Elaine MartoneWagging Tongue (Wet Leg Remix) - Wet Leg, remixers (Depeche Mode)The Diary Of Alicia Keys - George Massenburg & Eric Schilling, immersive mix engineers; Michael Romanowski, immersive mastering engineer; Alicia Keys & Ann Mincieli, immersive producers (Alicia Keys)Helena's Theme - John WilliamsFolsom Prison Blues - John Carter Cash, Tommy Emmanuel, Markus Illko, Janet Robin & Roberto Luis Rodriguez, arrangers (The String Revolution Featuring Tommy Emmanuel)In The Wee Small Hours Of The Morning - Erin Bentlage, Jacob Collier, Sara Gazarek, Johnaye Kendrick & Amanda Taylor, arrangers (säje Featuring Jacob Collier)Adès: Dante - Gustavo Dudamel, conductor (Los Angeles Philharmonic)Blanchard: Champion - Yannick Nézet-Séguin, conductor; Ryan Speedo Green, Latonia Moore & Eric Owens; David Frost, producer (The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus)Saariaho: Reconnaissance - Nils Schweckendiek, conductor (Uusinta Ensemble; Helsinki Chamber Choir)Rough Magic - Roomful Of TeethThe American Project - Yuja Wang; Teddy Abrams, conductor (Louisville Orchestra)Walking In The Dark - Julia Bullock, soloist; Christian Reif, conductor (Philharmonia Orchestra)Passion For Bach And Coltrane - Alex Brown, Harlem Quartet, Imani Winds, Edward Perez, Neal Smith & A.B. Spellman; Silas Brown & Mark Dover, producersMontgomery: Rounds - Jessie Montgomery, composer (Awadagin Pratt, A Far Cry & Roomful Of Teeth)