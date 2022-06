Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup progresif rock asal Amerika Serikat, Dream Theater, akan tampil di Stadion Manahan, Solo, pada 10 Agustus 2022. Kedatangan Dream Theater ke Solo, Jawa Tengah, merupakan bagian dari rangkaian Top of The World Tour yang diboyong oleh promotor Rajawali Indonesia.Tiket konser dijual dalam dua kategori, yaitu Festival A dengan harga Rp1 juta dan Festival B Rp750 ribu. Sedangkan untuk pembelian tiket di lokasi harga akan berbeda, yaitu Festival A Rp1,5 juta dan Festival B Rp1 juta. Calon penonton dapat membeli tiket mulai 1 Juli 2022 melalui situs Tiketapasaja.com.Konser Dream Theater di Solo ini merupakan "pengganti" dari konser Dream Theater - Distance over Time yang batal digelar di Jakarta, pada 2020, akibat pandemi covid-19. Rajawali Indonesia memastikan bahwa pemegang tiket konser Dream Theater - Distance over Time tahun 2020 yang tak melakukan pengembalian tiket otomatis mendapat tiket konser Dream Theater di Solo sebagai pengganti.Anas Syahrul Alimi, CEO Rajawali Indonesia, dalam wawancara kepada media mengatakan setidaknya ada 3 ribu pembeli tiket konser Dream Theater 2020 yang tidak melakukan pengembalian tiket. Untuk konser di Stadion Manahan, Anas memastikan pihaknya menyediakan 10 ribu tiket.Top of The World Tour merupakan rangkaian tur yang digelar Dream Theater dalam rangka promosi album teranyar mereka, A View from the Top of the World, yang dirilis pada 2021.