LSD, Grup Musik Labrinth, Diplo, dan Sia Rilis Singel Genius

Labrinth, Sia, dan Diplo bergabung membentuk proyek LSD. Proyek kolaboratif ini merilis singel perdana mereka berjudul Genius.Lagu ini memiliki kekuatan pada lirik dan penggabungan tiga elemen musik dari Diplo, Sia dan Labrinth. Soal grafik pada video musik, LSD mengusung tema era 60-an dengan warna-warna cerah dan tabrak warna seperti kuning, merah, biru, dan ungu.Potongan gambar video musik Genius dari LSD (Foto: YouTube/LSDVEVO)Sebelumnya, Sia dan Labrinth sempat berkolaborasi untuk soundtrack film Wonder Woman, To Be Human. Tahun lalu, Sia juga berkolaborasi dengan TQX dalam singel The Day That You Moved On serta bekerja sama dengan Zayn Malik untuk singel Dusk Till Dawn. Album terakhir Sia bertajuk Everyday Is Christmas dirilis 2017.Sedangkan Diplo belum lama ini berkolaborasi dengan DRAM, Desiigner, dan Santigold dalam sebuah mini album California yang dirilis Maret lalu. Produser sekaligus musisi yang bermain di jalur musik elektronik dansa ini juga akan berkolaborasi dengan Mark Ronson untuk proyek terbaru, Silk City. Proyek ini akan tayang live perdana bersana Ronson bulan depan di New York's Governor Ball.Sementara Labrinth terakhir kali melakukan rekaman untuk Elevtronic Earth yang dirilis 2012 lalu.Video musik lagu Genius telah diunggah melalui akun YouTube resmi LSD sejak Kamis, 3 Mei 2018 dan telah menarik perhatian kurang lebih 150 ribu penonton.(ELG)