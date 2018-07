Miguel Bagikan Petuah Semangat di We The Fest 2018

(Foto: Purba Wirastama)

: Miguel, penyanyi Amerika keturunan Meksiko-Afrika, tampil di panggung utama We The Fest 2018 setelah serangkaian pertunjukan penuh tenaga dari Padi Reborn, The Neighbourhood, dan Vince Staples pada hari ketiga festival selepas petang. Penyanyi R&B berusia 32 ini termasuk yang paling ditunggu-tunggu penonton di arena JIExpo Kemayoran malam itu.Sebagai pembuka, Miguel membawakan sejumlah lagu seperti The Thrill dan Got Friends dalam balutan musik R&B, funk, dan rock. Tanpa segan, dia lincah bergerak dan bergoyang di atas panggung, membakar semangat penonton."Tampaknya kalian sudah cukup panas ya," kata Miguel setelah menyapa penonton."Kalian membuatku berkeringat di sini," imbuhnya.Setelah hampir setengah jam, Miguel bercerita soal dirinya. Dia mengenalkan diri sebagai anak dari ayah keturunan Meksiko dan ibu keturunan Afrika. Itu yang menjelaskan kenapa dia mendapatkan nama Miguel, kendati berkulit hitam.Miguel juga membagikan nasehat yang kerap diberikan kedua orangtua sedari dia kecil, untuk mengikuti apapun impian yang dia yakini."Orang tuaku selalu bilang jadilah apapun yang aku inginkan. Jangan pernah takut tidak normal karena toh, apa itu normal?" ungkap Miguel yang langsung disambut riuh penonton.Setelah itu, dia membawakan sejumlah lagu yang lebih populer seperti Do You, Sure Thing, dan Adorn. Sambutan penonton semakin riuh dan sebagian ikut bernyanyi.Sejak 2010, Miguel telah merilis empat album studio, termasuk yang terakhir War & Leisure pada 2017. Bulan lalu, GoldLink berkolaborasi dengannya dan merilis lagu Got Friends. Dia juga menyumbang vokal untuk satu lagu soundtrack film Coco yang berjudul Remember Me.(DEV)